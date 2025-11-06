Ставрополец получил 20 лет колонии за подготовку теракта на таможне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил жителя Ставропольского края Александра Жигуна к длительному сроку в колонии строгого режима за подготовку теракта в здании местной таможни.

Как писал "Кавказский узел", силовики обвинили в терроризме задержанного по делу о подготовке диверсии на железной дороге в Краснодарском крае.

Южный окружной военный суд приговорил жителя Ставропольского края Александра Жигуна к 20 годам заключения в исправительной колонии строгого режима за подготовку теракта в здании местной таможни. Первые четыре года осужденный отбудет в тюрьме.

"С 13 февраля по 28 марта 2024 года Жигун изучал места возможного совершения террористического акта на территории Ставропольского края. После чего согласовал с куратором место совершения планируемого террористического акта - взрыва и поджога здания таможни", - цитирует ТАСС источник в суде.

«Для совершения теракта обвиняемый приобрел компоненты для изготовления зажигательных и взрывных устройств, которые хранил в арендованном гараже», - сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Также отмечается, что до подготовки к теракту Жигун вступил в ряды запрещенного в РФ террористического украинского военизированного объединения, название которого не уточнятся.

Напомним, что следователи в Ростове-на-Дону обвинили 18-летнего юношу и двоих 16-летних подростков в поджогах на железной дороге. В подобных уголовных делах зачастую фигурирует аналогичная формулировка: якобы "неустановленные лица" заставляют подростков или молодых людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику". Такая фабула в большом числе уголовных дел говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.