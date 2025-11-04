Жители села в Ингушетии пожаловались на отсутствие коммунальных услуг

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители улицы Оздоева в селе Плиево Назрановского района лишены доступа к коммунальным услугам, а власти игнорируют их обращения о помощи. Следственным комитетом Ингушетии организована доследственная проверка.

Местные жители отмечают, что в общей сложности на улице проживают более 20 детей, вынужденных ежедневно сталкиваться с серьёзными бытовыми проблемами, усугубляющимися приближающейся зимой. Они подчёркивают, что неоднократно подавали запросы и даже организовывали коллективные обращения, однако всё это привело лишь к формальным отказам и отсутствию реальных мер со стороны администрации и профильных ведомств.

Видеосюжет и жалобу о проблемах с коммунальными услугами в селе Плиево опубликовал 3 ноября Telegram-канал "Фортанга", насчитывающий более 12 тыс. подписчиков. Видео к 18:30 набрало 2080 просмотров.

"Это реально крик души, потому что мы уже не знаем, куда и к кому обращаться. На улице Оздоева нет ни света, ни газа, ни воды, ни освещения, а на носу зима. Жители ранее обращались в администрацию села, писали коллективное обращение, но нет никаких действий. Им просто сказали, что у местных властей нет полномочий", - рассказал собеседник издания.

По его словам, люди жаловались в министерство энергетики Ингушетии, водоканал "Газпром" и ряд других организацией, но отовсюду получали только отписки.



"Никто не хочет брать на себя ответственность за жителей. Просят деньги, чтобы обеспечить услугами ЖКХ и отказываются писать письменные отказы", - добавил он.

4 ноября Следственным комитетом Ингушетии организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность) 1 , сообщает сегодня ведомство в своём Telegram-канале.

"Несмотря на многочисленные обращения граждан администрация сельского поселения не приняла предусмотренные законом меры по предоставлению коммунальных услуг надлежащего качества", - говорится в сообщении.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители Плиево за свой счет заасфальтировали улицу Шолохова из-за бездействия властей. Сельчане сообщили, что чиновники местной и районной администрации игнорировали все жалобы.