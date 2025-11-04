Гусельников рассказал про обстоятельства задержания и ареста в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гражданин России Артем Гусельников был задержан в Грузии за участие в акции протеста, по его словам, он вышел на нее в знак солидарности с местными жителями и земляком Антоном Чечиным, который был осужден по обвинению в хранении наркотиков. Гусельников уже вышел на свободу и собирается вернуться домой.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября в Тбилиси был арестован гражданин России Артем Гусельников, суд приговорил его к семи суткам ареста за перекрытие движения на проспекте Руставели.

Гражданин России Артем Гусельников, задержанный за участие в проевропейских протестах в Тбилиси, был освобожден 3 ноября. Об этом он сам рассказал корреспонденту "Кавказского узла".

28-летний холостой уроженец Барнаула, работающий в консалтинговой компании, по его словам, прилетел в Грузию в отпуск. «Я вышел на акцию в знак солидарности с народом Грузии в целом и с Антоном Чечиным в частности. Мы с Антоном из одного города, есть общие друзья, но лично, если где-то и встречались, то едва и мельком», - отметил он.

2 сентября суд в Тбилиси приговорил к восьми годам и шести месяцам лишения свободы гражданина России Антона Чечина по обвинению в хранении наркотиков. Чечин утверждает, что наркотики ему подбросили за участие в проевропейских акциях протеста.

Само задержание, как рассказал Гусельников, произошло в момент, когда он уже собирался покинуть Грузию. «⁠Остановили при прохождении границы, отвезли в участок. Затем в суд, оттуда — в спецприемник», - рассказал он.

По его словам, обращались с ним достаточно гуманно. «Ни насилия, ни угроз применения насилия не было», - заявил он. Чечина он не видел, поскольку тот находился в тюрьме, а сам Гусельников – в специзоляторе.

Гусельников также сообщил, что угрозы депортации нет, он самостоятельно улетает из Грузии сегодня, 4 ноября. Он также полагает, что не подвергнется преследованиям в России. «Преследование мне, вероятно, не грозит, последний суд в России был из-за задержания во время возложения цветов на проспекте Сахарова в феврале 2024 года. В августе 2025 при прилете в Россию задерживали на границе, но отпустили спустя два часа опроса и проверки телефона», - заключил он.

Жена Чечина Манана Самхарадзе рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что состояние здоровья ее мужа, объявившего голодовку в поддержку другой заключенной Анастасии Зиновкиной, достаточно плохое. «Им там не оказывают никакой медицинской помощи, только томографию снимают», - заявила она.

По ее словам, голодовку супруг прекратил по состоянию здоровья. «Им обещали, что переведут в больницу, но по [данным на вечер 3 ноября] перевода еще не было», - отметила она.

Самхарадзе подчеркнула, что по делу Чечина подана апелляция, рассмотрение которой ожидается в конце ноября.