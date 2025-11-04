×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:46, 4 ноября 2025

Гусельников рассказал про обстоятельства задержания и ареста в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гражданин России Артем Гусельников был задержан в Грузии за участие в акции протеста, по его словам, он вышел на нее в знак солидарности с местными жителями и земляком Антоном Чечиным, который был осужден по обвинению в хранении наркотиков. Гусельников уже вышел на свободу и собирается вернуться домой.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября в Тбилиси был арестован гражданин России Артем Гусельников, суд приговорил его к семи суткам ареста за перекрытие движения на проспекте Руставели.

Гражданин России Артем Гусельников, задержанный за участие в проевропейских протестах в Тбилиси, был освобожден 3 ноября. Об этом он сам рассказал корреспонденту "Кавказского узла".

28-летний холостой уроженец Барнаула, работающий в консалтинговой компании, по его словам, прилетел в Грузию в отпуск. «Я вышел на акцию в знак солидарности с народом Грузии в целом и с Антоном Чечиным в частности. Мы с Антоном из одного города, есть общие друзья, но лично, если где-то и встречались, то едва и мельком», - отметил он.

2 сентября суд в Тбилиси приговорил к восьми годам и шести месяцам лишения свободы гражданина России Антона Чечина по обвинению в хранении наркотиков. Чечин утверждает, что наркотики ему подбросили за участие в проевропейских акциях протеста.

Само задержание, как рассказал Гусельников, произошло в момент, когда он уже собирался покинуть Грузию. «⁠Остановили при прохождении границы, отвезли в участок. Затем в суд, оттуда — в спецприемник», - рассказал он.

По его словам, обращались с ним достаточно гуманно. «Ни насилия, ни угроз применения насилия не было», - заявил он. Чечина он не видел, поскольку тот находился в тюрьме, а сам Гусельников – в специзоляторе.

Гусельников также сообщил, что угрозы депортации нет, он самостоятельно улетает из Грузии сегодня, 4 ноября. Он также полагает, что не подвергнется преследованиям в России. «Преследование мне, вероятно, не грозит, последний суд в России был из-за задержания во время возложения цветов на проспекте Сахарова в феврале 2024 года. В августе 2025 при прилете в Россию задерживали на границе, но отпустили спустя два часа опроса и проверки телефона», - заключил он.

Жена Чечина Манана Самхарадзе рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что состояние здоровья ее мужа, объявившего голодовку в поддержку другой заключенной Анастасии Зиновкиной, достаточно плохое. «Им там не оказывают никакой медицинской помощи, только томографию снимают», - заявила она.

По ее словам, голодовку супруг прекратил по состоянию здоровья. «Им обещали, что переведут в больницу, но по [данным на вечер 3 ноября] перевода еще не было», - отметила она.

Самхарадзе подчеркнула, что по делу Чечина подана апелляция, рассмотрение которой ожидается в конце ноября.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
03:29, 4 ноября 2025
Пожар произошел на электроподстанции в Волгоградской области после атаки БПЛА
22:51, 3 ноября 2025
Четверо военных из Дагестана убиты в зоне СВО
19:18, 3 ноября 2025
Боец из Северной Осетии убит на Украине
18:22, 3 ноября 2025
Восстановлено сообщение между селами в Дагестане после схода селя
13:00, 3 ноября 2025
Военнослужащий из Северной Осетии убит в боевых действиях
10:02, 3 ноября 2025
Шесть военных из Волгоградской области объявлены убитыми на Украине
Все события дня
Новости
Акция в защиту Анастасии Зиновкиной. Тбилиси, 3 ноября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/43183
18:04, 3 ноября 2025
Активисты в Тбилиси вышли на акцию в защиту Зиновкиной
Политзаключенные. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:45, 31 октября 2025
Совет Европы и ОБСЕ напомнили о политзаключенных в Азербайджане и Грузии
Чиновники ЕС и Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
11:16, 30 октября 2025
ЕС попросил Грузию о запрете реэкспорта подсанкционных товаров в Россию 
Лариса Тупцокова. Скриншот видео Circassian Media / YouTube
02:43, 30 октября 2025
Правозащитники призвали прекратить дело против черкесской активистки
01:56, 25 октября 2025
Родные Зелимхана Хангошвили депортированы из Германии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Протестующие на проезжей части проспекта Руставели, 3 ноября 2025 года. Кадр видео Publika
03 ноября 2025, 21:45
Протестующие у парламента Грузии перекрыли движение в 341-й день подряд

Акция в защиту Анастасии Зиновкиной. Тбилиси, 3 ноября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/43183
03 ноября 2025, 18:04
Активисты в Тбилиси вышли на акцию в защиту Зиновкиной

Выборы в Сухумское горсобрание пройдут 8 ноября. Скриншот фото "Апсныпресс" https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/17881-41-kandidat-pretenduet-na-19-mest-v-sobranii-sukhuma
01 ноября 2025, 19:39
Избирком Сухума возмутился подкупом избирателей

Салах Межиев отвечает на претензии Берла Лазара. Кадр видео ДУМ Чечни / Telegram
31 октября 2025, 21:46
Межиев прокомментировал претензии Берла Лазара к своим высказываниям об иудеях

TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Показать больше