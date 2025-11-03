Отец активистки Вафы Наги подвергся нападению в Азербайджане

Пожилой отец активистки Вафы Наги подвергся нападению в Нефтчалинском районе Азербайджана. Активистка связала нападение на отца со своей общественной деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2024 года кандидат в депутаты Вафа Наги была задержана в Нефтчале во время одиночной акции протеста против результатов парламентских выборов в Нефтчалинском округе. Вместе с Наги силовики задержали ее доверенное лицо Сеймура Аббаса и журналистку Шахлу Керим, которая брала интервью у Наги. Спустя несколько часов их доставили в Баку, после чего отпустили. Шахла Керим заявила, что силовики таким образом сорвали ее журналистскую работу.

74-летний отец Вафы Наги Джамаладдин Нагиев подвергся нападению 2 ноября в селе Холгарагашлы Нефтчалинского района Азербайджана, где он живет. "Когда отец обедал в местном кафе, на него напал мужчина. Он стал бить отца по лицу, нанес царапины, матерился в мой адрес. Отцу стало плохо, у него все еще сильные боли", - рассказала Вафа Наги корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активистки, которая сейчас учится в докторантуре Лейпцигского университета в Германии, на ее отца напал местный житель Азизов.

"В 2020 году он (Азизов), угрожая в селе одной девушке огнестрельным оружием, заставил ее раздеться, сфотографировал ее обнаженную, а потом отправил снимки молодым людям села. Так он хотел дискредитировать девушку, над которой ранее он надругался. Я тогда предала это огласке через Facebook*, его арестовали. Однако он состоятельный человек и добился мягкого наказания за это тяжкое преступления, через три года вышел на свободу. Его нападение на моего отца показывает, к чему приводит безнаказанность за преступления. Он напал на моего отца в отместку за мое разоблачение его в 2020 году", - пояснила Наги.

Она отметила, что вечером 2 ноября к ним домой приходили двое полицейских, взяли показания отца, однако никаких мер в отношении нападавшего не предприняли.

Наги перепостила свою публикацию от 2020 года о насилии над односельчанкой. В этом посте со слов неназванной девушки рассказывается, что Азизов сначала надругался над ней и запугал ее. Потом, когда она все же решила предать огласке факт насилия, Азизов, угрожая оружием, раздел ее, сделал фото и отправил снимки другим мужчина села.

Получить комментарии в МВД корреспонденту "Кавказского узла" не удалось. Toplum TV со ссылкой на сотрудника пресс-службы МВД Нурлана Алиева сообщил, что заявление Наги расследуется. Азизов оказался недоступным для комментариев.

"Кавказский узел" также писал, что в марте 2021 года Вафа Наги была задержана за участие в марше феминисток в Баку.

В 2020 году чиновник и работник сельского дома культуры подали иск против активистки, требуя привлечь ее к уголовной ответственности по обвинению в диффамации. Истцы ссылались на посты Наги в Facebook* и утверждали, что она нанесла ущерб их деловой репутации. Активистка связала иск со своей деятельностью по "разоблачению фактов коррупции". 21 августа судья предложил активистке удалить критические посты из соцсети, а 25 августа Наги была оповещена, что ее исключили из муниципального совета. Впоследствии Нефтчалинский районный суд прекратил уголовное производство против Вафы Наги, не пояснив причин такого решения.