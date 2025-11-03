×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:52, 3 ноября 2025

Отец активистки Вафы Наги подвергся нападению в Азербайджане

Вафа Наги. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=FXexK2bMlRc

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пожилой отец активистки Вафы Наги подвергся нападению в Нефтчалинском районе Азербайджана. Активистка связала нападение на отца со своей общественной деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2024 года кандидат в депутаты Вафа Наги была задержана в Нефтчале во время одиночной акции протеста против результатов парламентских выборов в Нефтчалинском округе. Вместе с Наги силовики задержали ее доверенное лицо Сеймура Аббаса и журналистку Шахлу Керим, которая брала интервью у Наги. Спустя несколько часов их доставили в Баку, после чего отпустили. Шахла Керим заявила, что силовики таким образом сорвали ее журналистскую работу.

74-летний отец Вафы Наги Джамаладдин Нагиев подвергся нападению 2 ноября в селе Холгарагашлы Нефтчалинского района Азербайджана, где он живет. "Когда отец обедал в местном кафе, на него напал мужчина. Он стал бить отца по лицу, нанес царапины, матерился в мой адрес. Отцу стало плохо, у него все еще сильные боли", - рассказала Вафа Наги корреспонденту "Кавказского узла".

 По словам активистки, которая сейчас учится в докторантуре Лейпцигского университета в Германии, на ее отца напал местный житель Азизов.

"В 2020 году он (Азизов), угрожая в селе одной девушке огнестрельным оружием, заставил ее раздеться, сфотографировал ее обнаженную, а потом отправил снимки молодым людям села. Так он хотел дискредитировать девушку, над которой ранее он надругался. Я тогда предала это огласке через Facebook*, его арестовали. Однако он состоятельный человек и добился мягкого наказания за это тяжкое преступления, через три года вышел на свободу. Его нападение на моего отца показывает, к чему приводит безнаказанность за преступления. Он напал на моего отца в отместку за мое разоблачение его в 2020 году", - пояснила Наги.

Она отметила, что вечером 2 ноября к ним домой приходили двое полицейских, взяли показания отца, однако никаких мер в отношении нападавшего не предприняли.

Наги перепостила свою публикацию от 2020 года о насилии над односельчанкой. В этом посте со слов неназванной девушки рассказывается, что Азизов сначала надругался над ней и запугал ее. Потом, когда она все же решила предать огласке факт насилия, Азизов, угрожая оружием, раздел ее, сделал фото и отправил снимки другим мужчина села.

Получить комментарии в МВД корреспонденту "Кавказского узла" не удалось. Toplum TV со ссылкой на сотрудника пресс-службы МВД Нурлана Алиева сообщил, что заявление Наги расследуется. Азизов оказался недоступным для комментариев.

"Кавказский узел" также писал, что в марте 2021 года Вафа Наги была задержана за участие в марше феминисток в Баку.

В 2020 году чиновник и работник сельского дома культуры подали иск против активистки, требуя привлечь ее к уголовной ответственности по обвинению в диффамации. Истцы ссылались на посты Наги в Facebook* и утверждали, что она нанесла ущерб их деловой репутации. Активистка связала иск со своей деятельностью по "разоблачению фактов коррупции". 21 августа судья предложил активистке удалить критические посты из соцсети, а 25 августа Наги была оповещена, что ее исключили из муниципального совета. Впоследствии Нефтчалинский районный суд прекратил уголовное производство против Вафы Наги, не пояснив причин такого решения.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:18, 3 ноября 2025
Боец из Северной Осетии убит на Украине
18:22, 3 ноября 2025
Восстановлено сообщение между селами в Дагестане после схода селя
13:00, 3 ноября 2025
Военнослужащий из Северной Осетии убит в боевых действиях
10:02, 3 ноября 2025
Шесть военных из Волгоградской области объявлены убитыми на Украине
03:06, 3 ноября 2025
Беспилотная опасность объявлена в четырех регионах юга России
16:48, 2 ноября 2025
Три бойца из Дагестана убиты в военной операции
Все события дня
Новости
Фарид Мехрализаде. Фото: Parvana Bayramova (VOA) https://en.wikipedia.org/
13:58, 3 ноября 2025
Осужденный в Азербайджане журналист Мехрализаде удостоен премии Национального пресс-клуба США
Бывшие лидеры Карабаха в суде. Фото Trend.Az от 28.08.25, https://ru.trend.az/azerbaijan/politics/4084873.html
10:59, 1 ноября 2025
Суд в Баку завершил следствие по делу карабахских чиновников
00:35, 1 ноября 2025
Суд арестовал руководителя Hurriyyet TV Вугара Мамедова
Анар Мамедли. Фото: https://minval.az/news/124391040
11:34, 31 октября 2025
Анар Мамедли призвал Совет Европы потребовать исполнения Азербайджаном решения ЕСПЧ по его делу
Политзаключенные. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:45, 31 октября 2025
Совет Европы и ОБСЕ напомнили о политзаключенных в Азербайджане и Грузии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Протестующие на проезжей части проспекта Руставели, 3 ноября 2025 года. Кадр видео Publika
03 ноября 2025, 21:45
Протестующие у парламента Грузии перекрыли движение в 341-й день подряд

Акция в защиту Анастасии Зиновкиной. Тбилиси, 3 ноября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/43183
03 ноября 2025, 18:04
Активисты в Тбилиси вышли на акцию в защиту Зиновкиной

Выборы в Сухумское горсобрание пройдут 8 ноября. Скриншот фото "Апсныпресс" https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/17881-41-kandidat-pretenduet-na-19-mest-v-sobranii-sukhuma
01 ноября 2025, 19:39
Избирком Сухума возмутился подкупом избирателей

Салах Межиев отвечает на претензии Берла Лазара. Кадр видео ДУМ Чечни / Telegram
31 октября 2025, 21:46
Межиев прокомментировал претензии Берла Лазара к своим высказываниям об иудеях

TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Показать больше