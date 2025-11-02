Адыгейский чиновник обвинен в предоставлении сироте непригодного для жизни жилья

Уголовное дело возбуждено против чиновника Шовгеновского района, который предоставил сироте жилье со сгнившими полами и без горячей воды.

В предоставлении непригодного жилья для сироты обвинен первый заместитель главы Шовгеновского района Адыгеи.

По данным Следственного управления Следкома России по Адыгее, администрация Шовгеновского района в 2024 году купила и передала местной жительнице-сироте квартиру, которая не отвечает требованиям закона. В помещении частично сгнили и разрушились окна и полы, двери треснули, в комнатах не было чистовой отделки, с ванной комнате не было пола, балкон наполовину разрушен. Кроме того, как выяснилось, квартира не была подключена к горячему водоснабжению. Более того, сироте достался долг прежних жильцов за коммунальные услуги, пишет 1 ноября "Коммерсант".

Гиагинский межрайонный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Обманутая сирота лично обратилась к руководителю регионального управления СКР Василию Ларину, который контролирует расследование.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести расследование жалобы сироты из Астраханской области, которая заявила, что ей не выдают положенную по закону квартиру.