Сирота из Астраханской области пожаловалась на нарушение жилищных прав

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Председатель Следкома России Александр Бастрыкин отреагировал на жалобу сироты из Астраханской области, которая заявила, что ей отказываются выдать положенную по закону квартиру.

Жительница села Яндыки Астраханской области обратилась в Следственный комитет России с жалобой на нарушение жилищных прав.

Девушка является сиротой, с 2019 года она состоит на учете, как нуждающаяся в жилье, однако до сих пор положенную по закону квартиру она не получила. В очереди на получение жилья она находится под номером 37, пишет 24 мая "Астрахань 24".

В настоящее время заявительница находится в декретном отпуске. Ей отказались выдать жилищный сертификат, несмотря на то, что она предоставила все необходимые документы. Причиной отказа стало то, что ее доход сейчас ниже величины прожиточного минимума, сообщают "Новости Астрахани".

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следкома России по Астраханской области Ибрагиму Могушкову провести проверку по жалобе и доложить о ее результатах.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце апреля на проволочки с выдачей жилья в Следственный комитет пожаловалась сирота из Северной Осетии.

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