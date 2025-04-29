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07:44, 29 апреля 2025

Сирота из Северной Осетии пожаловалась на проволочки с выдачей жилья

Ключи от квартиры. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С 2019 года сирота из Северной Осетии стоит в очереди на получение жилья, однако до сих пор не получила его, а чиновники игнорируют жалобы.

Сирота из Северной Осетии обратилась в прокуратуру с жалобой на нарушение своих жилищных прав.

Девушка была поставлена в очередь на получения жилья в 2019 году, однако до сих пор его сироте так и не выдали. Многочисленные обращения оказались бесполезны, девушка вынуждена жить к родных и знакомых, пишет 28 апреля "Основа".

Следственное управление Следкома России по Северной Осетии начало процессуальную проверку. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Валерию Устову доложить о результатах проверки.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае 2022 года прокуратура Северной Осетии через суд добилась выдачи жилья четырем воспитанникам дома-интерната для умственно отсталых детей, на очереди они стояли с 2008 года.

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Автор: "Кавказский узел"

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