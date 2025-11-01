×

13:57, 1 ноября 2025

Прокуратура добилась ареста недвижимости Сергея Леся

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд по иску прокуратуры вынес решение об аресте земельных участков и других объектов недвижимости, принадлежащих бывшему главе Крымского района Кубани и его близким.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября силовики задержали главу Крымского района Сергея Леся, а на следующий день стало известно, что Октябрьский райсуд Краснодара отправил его под арест до 29 ноября. Краснодарский краевой суд отказался перевести Леся под домашний арест. 20 октября совет депутатов района рассмотрел заявление Леся об отставке по собственному желанию и удовлетворил его.

Лесь обвинен по части 3 статьи 33, части 3 статьи 285 УК РФ . По версии следствия, с января по март 2024 года он поручал подчиненному заключать с названным Лесем лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях без проведения торгов по цене "существенно ниже рыночной".

Геленджикский горсуд арестовал активы, принадлежащие Сергею Лесю, а также членам его семьи и другим людям, связанным с бывшим чиновником. Обеспечительные меры были приняты в рамках иска Крымского межрайонного прокурора, сообщает сегодня "Коммерсант".

Иск был принят судом в производство в конце сентября. Истцами также выступают министерство финансов, ФССП и Федеральное казначейство.

По данным прокуратуры, речь идет об имуществе, приобретенном на неподтвержденные доходы или вследствие нарушения антикоррупционных стандартов.

В иске говорится о 130 объектах недвижимости, из которых 21 объект (земельные участки и здания) принадлежит самому Сергею Лесю и его семье. Суд направил в отдел судебных приставов 32 исполнительных листа об аресте имущества, пишет издание.

Напомним, в июне 2017 года депутаты райсовета единогласно избрали Сергея Леся главой района. Предшественник Леся Анатолий Разумеев был арестован по делу о злоупотреблениях с землей и закупках деликатесов за счет бюджета.

Автор: "Кавказский узел"

