Сергей Лесь получил отказ в переводе под домашний арест
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд на Кубани отказался освободить из-под стражи бывшего главу Крымского района Сергея Леся, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.
Как писал "Кавказский узел", 11 октября силовики задержали главу Крымского района Сергея Леся, а на следующий день стало известно, что Октябрьский райсуд Краснодара отправил его под арест до 29 ноября.
Лесь обвинен по части 3 статьи 33, части 3 статьи 285 УК РФ . По версии следствия, с января по март 2024 года он поручал подчиненному заключать с названным Лесем лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене "существенно ниже рыночной".
Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление об избрании Сергею Лесю меры пресечения, сообщила сегодня в своем телеграм-канале Объединенная пресс-служба судов Кубани.
"Защита просила суд об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест, ссылаясь на отсутствие у Леся намерений скрываться от следствия и суда, а также на наличие у него многочисленных наград. Апелляционная инстанция не нашла оснований для удовлетворения жалобы. Лесь останется под стражей", - говорится в публикации.
Вчера, 20 октября, в Совет депутатов Крымского района поступило письменное заявление Сергея Леся об отставке по собственному желанию, и в тот же день состоялась внеочередная сессия совета, сообщила в своем телеграм-канале администрация Крымского района.
"Депутаты Совета приняли решение принять отставку главы", - говорится в сообщении.
Напомним, депутаты райсовета единогласно избрали Сергея Леся главой района в июне 2017 года. До избрания он временно занимал эту должность после того, как предыдущий глава района Анатолий Разумеев был арестован по делу о злоупотреблениях с землей и закупках деликатесов за счет бюджета.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.