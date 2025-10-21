Сергей Лесь получил отказ в переводе под домашний арест

Суд на Кубани отказался освободить из-под стражи бывшего главу Крымского района Сергея Леся, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября силовики задержали главу Крымского района Сергея Леся, а на следующий день стало известно, что Октябрьский райсуд Краснодара отправил его под арест до 29 ноября.

Лесь обвинен по части 3 статьи 33, части 3 статьи 285 УК РФ 1 . По версии следствия, с января по март 2024 года он поручал подчиненному заключать с названным Лесем лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене "существенно ниже рыночной".

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление об избрании Сергею Лесю меры пресечения, сообщила сегодня в своем телеграм-канале Объединенная пресс-служба судов Кубани.

"Защита просила суд об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест, ссылаясь на отсутствие у Леся намерений скрываться от следствия и суда, а также на наличие у него многочисленных наград. Апелляционная инстанция не нашла оснований для удовлетворения жалобы. Лесь останется под стражей", - говорится в публикации.

Вчера, 20 октября, в Совет депутатов Крымского района поступило письменное заявление Сергея Леся об отставке по собственному желанию, и в тот же день состоялась внеочередная сессия совета, сообщила в своем телеграм-канале администрация Крымского района.

"Депутаты Совета приняли решение принять отставку главы", - говорится в сообщении.

Напомним, депутаты райсовета единогласно избрали Сергея Леся главой района в июне 2017 года. До избрания он временно занимал эту должность после того, как предыдущий глава района Анатолий Разумеев был арестован по делу о злоупотреблениях с землей и закупках деликатесов за счет бюджета.