Глава Крымского района заключен под стражу

Суд на Кубани отправил под арест главу Крымского района Сергея Леся, обвиняемого в злоупотреблении полномочий при купле-продаже земельных участков.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября источники сообщили, что силовики задержали главу Крымского района Кубани Сергея Леся по уголовному делу "о злоупотреблении в сфере земельных отношений" и хищении земельных участков.

Октябрьский райсуд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Сергею Лесю, обвиняемому по ч. 3 ст.33, ч.3 ст. 285 УК РФ 1 , сообщила сегодня в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Из материалов, представленных суду, следует, что обвиняемый, являясь главой МО Крымский район Краснодарского края, в период с января по март 2024 года отдавал распоряжение подчиненному сотруднику заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене существенно ниже рыночной", - говорится в публикации.

Сергей Лесь заключен под стражу на месяц и 18 суток - до 29 ноября, отметила пресс-служба судов.

Напомним, депутаты райсовета единогласно избрали Сергея Леся главой района в июне 2017 года. До избрания он временно занимал эту должность после того, как предыдущий глава района Анатолий Разумеев был арестован по делу о злоупотреблениях с землей и закупках деликатесов за счет бюджета.