Источники сообщили о задержании главы Крымского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Крымского района Сергей Лесь задержан по делу о хищении земельных участков.

Силовики задержали главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, возбуждено уголовное дело о злоупотреблении в сфере земельных отношений, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении в сфере земельных отношений, глава Крымского района задержан", — сообщил собеседник агентства.

Суд в воскресенье изберет меру пресечения главе Крымского района Кубани Сергею Лесю, задержанному по подозрению в хищении государственных участков, сообщили РИА "Новости" в правоохранительных органах. "Завтра ему будут избирать меру пресечения", - привело слова источника РИА "Новости".

Следком и МВД России по Краснодарскому краю к 17.28 мск не сообщали о задержании чиновника.

Кавказский узел" также писал, что исполняющий обязанности вице-губернатора Краснодарского края Александр Власов 29 сентября объявил о своей отставке в связи с уходом на фронт в составе казачьей бригады "Кубань", а спустя несколько часов был задержан. Суд арестовал его на два месяца. Бывшему чиновнику и действующему атаману вменяются статьи о злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (часть 2 статьи 201 УК России) и организации мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Обе статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.