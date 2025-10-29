×

Кавказский узел

Лента новостей
17:56, 29 октября 2025

Чиновники Махачкалы попали под следствие по делу о халатности

Сотрудник Следственного комитета. Фото: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/2031312/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи возбудили дело против чиновников администрации Махачкалы из-за невыполнения работ по сносу самовольной постройки.

По версии следствия, в феврале 2025 года в ходе выездной проверки был зафиксирован факт нарушения градостроительного законодательства, связанный с самовольной постройкой в Махачкале.

Комиссией администрации города был составлен соответствующий акт, однако должностными лицами не были приняты меры по сносу самовольной постройки. "В результате бездействия должностных лиц при строительстве был перекрыт единственный подъездной путь к домовладению одной из семей, чем нарушены охраняемые законом права и законные интересы граждан", - сообщил сегодня официальный Telegram-канал Следкома республики 

Ранее "Кавказский узел" писал, что следователи возбудили дело против чиновников администрации Махачкалы после жалоб жителей микрорайона Учхоз на состояние дорог.

Автор: "Кавказский узел"

