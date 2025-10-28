Путинский суд учрежден в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд России утвердил создание в Чечне Путинского районного суда с пятью должностями судей.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2024 года жители Шейх-Мансуровского района Грозного поддержали инициативу властей о преобразовании района путем выделения из его территории нового района города и присвоении ему наименования "Путинский", других вариантов названия опрос не предполагал.

Помимо проспекта Путина в Грозном в Чечне есть и улица в честь президента России в селе Центора-Юрт. Также имя Путина носят Центр олимпийской подготовки по дзюдо в Грозном и Российский университет спецназа в Гудермесе. "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

Верховный суд России инициировал создание в Грозном суда Путинского района. Пленум Верховного суда России под председательством Игоря Краснова сегодня утвердил и направил в Госдуму соответствующий законопроект, сообщил ТАСС.

В новом районном суде Грозного предлагается ввести пять должностей судей и 16 должностей для работников аппарата. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в Путинском районе Грозного по состоянию на начало года жили 42 тысячи 697 человек, также там ведется активное строительство жилых домов, детских садов и школ. Планируется, что в ближайшие годы на территории района построят 130 новых многоквартирных домов.

Для Путинского райсуда будет построено здание площадью около 1 200 квадратных метров, средства на финансирование работ, - около 300 млн рублей, - выделяются из федерального бюджета. Начало работы нового суда определит президиум Верховного суда Чечни, отмечают “Ведомости”.

Путинский район стал пятым районом Грозного наряду с Ахматовским, Байсангуровским, Висаитовским и Шейх-Мансуровским (в прошлом Ленинский, Октябрьский, Старопромысловский и Заводской районы).

Учреждение нового суда предусмотрено требованием федерального закона, который предполагает, что каждая административно-территориальная единица субъекта РФ, в том числе каждый район города, должны иметь собственный районный суд. Сейчас судебные споры на территории Путинского района рассматривает Шейх-Мансуровский районный суд.