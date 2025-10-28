Жители Верхнего Фиагдона потребовали сохранить пульмонологический центр

Планами масштабной реконструкции республиканского пульмонологического центра в Верхнем Фиагдоне не определено место, где будут лечиться пациенты во время строительных работ, заявили местные жители и сотрудники центра.

Пациенты и персонал пульмонологического центра сегодня встретились с министром здравоохранения северной Осетии Тибиевым, главврачом республиканского пульмонологического центра и главврачом Алагирской центральной районной больницы. Предметом обсуждения была организация лечения для больных во время реконструкции учреждения.

Видеообращение жителей и персонала центра опубликовал Telegram-канал "Сбереги башню", который насчитывает 1700 подписчиков. К 19:30 мск видео набрало 967 просмотров и 18 комментариев.

"Нам предложили альтернативу: тридцать койко-мест дают в алагирской больнице, а остальные - неизвестно. Здесь 110 койко-мест и неизвестно, куда денут остальных. Дело в том, что Алагир - самое сырое место в Северной Осетии: именно там - самая высокая влажность. Здесь преимущество в том, что климат благоприятно действует на пациентов с бронхо-легочными заболеваниями и астмой. Теперь мы не знаем, как быть и что делать", - сообщила женщина на видео.

"Мы, пациенты пульмонологического центра, предлагаем сохранить старый корпус на время строительства нового, или предоставить нам другое помещение на территории Фиагдона", - заявил один из пациентов.

"В Алагир перевести - не вариант: я сам из Алагира и 24 года сюда езжу. Там ужасный климат. Лекарства дают те же самые, но в Алагире они вообще не помогают. Только климат имеет значение: тут горы и подходящий климат. Эта действующая больница простоит еще много лет даже без ремонта. Но если кто-то волнуется о людях, именно о больных, - пускай здесь строит, здесь место есть. А корпус наш пускай не трогают", - потребовал пожилой мужчина в видеообращении.

В Минздраве Северной Осетии подчеркнули, что рассматривают перевод сотрудников и пациентов центра на время реконструкции в другие организации. Чиновники пообещали, что люди без медицинской помощи не останутся. По данным ведомства, сейчас здание центра находится в аварийном состоянии, и не соответствуют современным санитарно-эпидемиологическим требованиям. "Нужно менять крышу, оборудование и инженерные системы полностью изношены. Поэтому было решено сносить старое здание и строить новое", - приводит позицию министерства издание Ossetia News.

"Обращаем внимание жителей, что данное учреждение является республиканской собственностью, после проведения реконструкции здесь так же продолжится оказание помощи в рамках программы ОМС (бесплатно). Подчеркнем, информация о передаче земельного участка, зданий либо самого учреждения в частное владение недостоверна", - добавили в минздраве.

Пользователи соцсетей в комментариях поддержали видеообращение жителей и персонала пульмонологического центра.

"Однозначно, строить новое здание необходимо параллельно сохраняя старое для лечения больных", - заявила FanFilmsTheory.

"Как можно переносить пациентов пульмонологического центра в район с повышенной влажностью?! Что в головах этих горе-специалистов?", - возмутилась Марина Тебиева.

"Чем продавать в Фиагдоне, почему бы не отгрохать в другом месте лечебницу какую хотят, что они именно к этой прицепились?!!!!", - негодует Людмила.

"Пусть строят где-нибудь в другом месте, даже на территории не надо строить, они испортят ландшафт, и пациентам там будет неуютно, и не комфортно…", - подчеркнула Viktori.

"Эту больницу уже около 10 лет как хотят разрушить. Там такая огромная территория, а учитывая, что в Фиагдоне уже свободной земли нет, ясно почему это дело уже ждать не может. Снесут и построят какой-нибудь платный высокоэтажный оздоровительный комплекс и скажут "вот вам новая больница". Если б хотели для людей сделать лучше, то реставрировали бы это здание, которое очень крепкое и добавили к нему такой же корпус, площадь позволяет не закрывая это, достроить еще. Но увы и ах", - заметил MМ.

"Что там реконструировать ?? Там все отлично. Это какой же горе "эксперт" установил, что здание в "аварийном" состоянии??? И рядом ничего не надо строить, это тогда не лечебница будет, потому что больные выходят во двор больницы и гуляют на свежем воздухе!", - написал пользователь Oleg.