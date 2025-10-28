Микаэл Арзуманян переведен под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ереване принял решение отпустить бывшего командующего Армией обороны Нагорного Карабаха Микаэла Арзуманяна под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", генерал Микаэл Арзуманян, который возглавлял Армию обороны и Минобороны Нагорного Карабаха во время осенней войны 2020 года, был задержан 30 августа 2022 года по делу о халатном отношении к служебным обязанностям, а 1 сентября 2022 года арестован. Следователи дополнили дело Арзуманяна уголовной статьей о злоупотреблении властью. Во время осенней войны 2020 года генерал необоснованно приказал военным отступить с высоты Арега, предположило следствие. В конце января суд продлил ему арест.

Мера пресечения бывшему командующему Армией обороны Нагорного Карабаха Микаэлу Арзуманяну заменена на домашний арест, пишет 27 октября News.am.

Решение принял судья Антикоррупционного суда Вардгес Саргсян, об этом сообщила адвокат Арзуманяна Ерем Саркисян.