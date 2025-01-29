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13:47, 29 января 2025

Суд продлил арест Микаэлу Арзуманяну

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд продлил арест бывшему командующему Армией обороны Нагорного Карабаха Микаэлу Арзуманяну еще на три месяца.

Как писал "Кавказский узел", генерал Микаэл Арзуманян, который возглавлял Армию обороны и Минобороны Нагорного Карабаха во время осенней войны 2020 года, был задержан 30 августа 2022 года по делу о халатном отношении к служебным обязанностям, а 1 сентября 2022 года арестован. Следователи дополнили дело Арзуманяна уголовной статьей о злоупотреблении властью. Во время осенней войны 2020 года генерал необоснованно приказал военным отступить с высоты Арега, предположило следствие. Депутаты карабахского парламента попросили Генпрокуратуру Армении пересмотреть меру пресечения Арзуманяну, а "Союз офицеров резерва Нагорного Карабаха" призвал объективно расследовать дело. 29 февраля 2023 года суд оставил Арзуманяна под стражей на два месяца, а после продлил срок ареста.

Микаэл Арзуманян останется под стражей еще на три месяца, сообщил Высший судебный совет. Уголовное дело Арзуманяна находится на этапе судебных слушаний. Дело рассматривается в закрытом режиме.

По версии следствия, Микаэл Арзуманян халатно отнесся к служебным обязанностям во время организации обороны Шуши (азербайджанское название - Шуша), и его действия "по неосторожности" привели "к тяжким последствиям": армия Азербайджана полностью взяла под контроль город и окрестности, а в подразделениях Армии обороны были жертвы.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент «Кавказского узла»

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