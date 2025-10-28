Власти нашли пригодной для проживания многоэтажку в Сочи после взрыва газа
Одиннадцать квартир в доме на улице Тимирязева в Сочи после взрыва газа, но несущие конструкции здания не пострадали, заявил мэр.
"Кавказский узел" писал, что взрыв бытового газа произошел в ночь с 24 на 25 октября в доме на улице Тимирязева, 30/3 в Сочи. Один житель дома ужчина погиб, еще три человека госпитализированы. Мэрия Сочи эвакуировала жильцов и ввела режим чрезвычайной ситуации.
Специалисты, которые обследовали пострадавший от взрыва газа дом в Сочи, признали здание пригодным к эксплуатации. Об этом 27 октября сообщил глава города Андрей Прошунин.
“Несущие конструкции не пострадали. Но 11 помещений из-за разрушений не пригодны в данный момент для проживания. Сейчас бригады завершают расчистку квартир, идет демонтаж разрушенных перегородок, параллельно устанавливаем дверные конструкции, сделаны замеры окон”, - написал чиновник в своем Telegram-канале.
По словам Прошунина, в той части здания, которая не была повреждена взрывом, уже восстановлены электроснабжение и подача воды. Жильцы этих квартир смогут вернуться домой, когда все коммуникации будут подключены. Мэр добавил, что основной этап работ власти рассчитывают завершить в течение двух недель. Пока в пунктах временного размещения остаются 40 жильцов дома на Тимирязева.
