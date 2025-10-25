Житель Сочи погиб при взрыве газа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мужчина погиб при взрыве газа в многоэтажке, три человека госпитализированы. Мэрия Сочи эвакуировала жильцов и ввела режим чрезвычайной ситуации.

В Сочи вводят локальный режим ЧС после взрыва бытового газа в шестиэтажном доме. Взрыв произошел в ночь с 24 на 25 октября в доме на ул. Тимирязева, 30/3. В здании разрушены три квартиры на четвертом этаже, еще три получили сильные повреждения. Жильцы эвакуированы, 28 человек находятся в пунктах временного размещения. Два ПВР развернули в хостеле в одном из ЖК.

При взрыве погиб мужчина 75 лет, трое жильцов остаются в больнице, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Здание на улице Тимирязева – дом со статусом «жилое помещение», право собственности признано по суду в 2012 году. Там проживали в большинстве своем не собственники помещений, а арендаторы. Решение о дальнейшей эксплуатации дома примут по результатам его обследования конструкций здания, говорится в сообщении.

Ранее "Кавказский узел" писал, что при взрыве в шестиэтажном доме в Сириусе пострадали два человека, жильцов пришлось эвакуировать в отель.