25 декабря 2023, 00:40

23 человека эвакуированы из многоэтажки в Сириусе после взрыва

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При взрыве в шестиэтажном доме в Сириусе пострадали два человека, жильцы эвакуированы в отель. 

Из многоквартирного дома в Сочи, где прогремел взрыв, эвакуированы жильцы, они размещены в отеле.

Взрыв произошел в многоквартирном шестиэтажном доме на федеральной территории "Сириус" вечером 24 декабря, произошло разрушение остекления жилого дома и балкона одной из квартир, горения нет, пишет "Интерфакс".

Во время взрыва пострадали два человека, еще двое спасены, эвакуированы 23 человек. Расселены 13 квартир. Их предварительно пустили в квартиры, чтобы они забрали документы и личные вещи. Жильцы размещены в отеле "Альфа Сириус", информирует РИА "Новости".

Власти Сириуса выступили с официальным заявлением, что, предположительно, взорвался бытовой газ.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 ноября пожилая женщина погибла при обрушении двух подъездов пятиэтажного дома в Астрахани. Из здания было эвакуировано более 200 человек, две семьи (пять человек) отправлены в пункт временного размещения. К 17 ноября только одна семья решила остаться в пункте временного размещения, остальные разъехались по родственникам. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что обрушение дома произошло "из-за отсутствия должного контроля со стороны проверяющих органов".

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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