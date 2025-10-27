Свыше тысячи грузовиков ожидают проезда из России в Грузию
Разрешения на выезд из России в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают водители и пассажиры тысячи двухсот большегрузов.
Как писал "Кавказский узел", в конце сентября разрешения на выезд из России в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидали водители и пассажиры почти 3 тысячи большегрузов.
Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".
В очереди грузовиков, ожидающих проезда из России в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, насчитывается 1,2 тысячи машин, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
"Ждут своей очереди на проезд через государственную границу МАПП "Верхний Ларс" 1 тысячи 200 единиц большегрузного автотранспорта. Из них 780 располагаются на специализированных автостоянках", - цитирует сообщение "Интерфакс".
Отмечается, что движение автомобилей по Военно-Грузинской дороге открыто без ограничений.
Согласно данным паблика "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестовый перевал)" (около 119 тысяч подписчиков) в соцсети "ВКонтакте", значительных заторов из легковых автомобилей на границе сейчас не наблюдается.
