Свыше тысячи грузовиков ожидают проезда из России в Грузию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Разрешения на выезд из России в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают водители и пассажиры тысячи двухсот большегрузов.

Как писал "Кавказский узел", в конце сентября разрешения на выезд из России в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидали водители и пассажиры почти 3 тысячи большегрузов.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

В очереди грузовиков, ожидающих проезда из России в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, насчитывается 1,2 тысячи машин, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Ждут своей очереди на проезд через государственную границу МАПП "Верхний Ларс" 1 тысячи 200 единиц большегрузного автотранспорта. Из них 780 располагаются на специализированных автостоянках", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Отмечается, что движение автомобилей по Военно-Грузинской дороге открыто без ограничений.

Согласно данным паблика "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестовый перевал)" (около 119 тысяч подписчиков) в соцсети "ВКонтакте", значительных заторов из легковых автомобилей на границе сейчас не наблюдается.