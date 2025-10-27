×

05:14, 27 октября 2025

Вардану Гукасяну предъявлено новое обвинение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэр Гюмри Вардан Гукасян, арестованный по делу о получении взяток, обвинен в публичных призывах к отказу от суверенитета Армении.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ереване арестовал мэра Гюмри Вардана Гукасяна на два месяца по делу о получении взяток. Оппозиционный политик отверг обвинения, его адвокат назвала дело сфабрикованным. 

Защита мэра Гюмри Вардана Гукасяна выступила 26 октября с заявлением, в котором сообщила, что два дня правоохранительные органы Армении рассматривали вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела против него, пишет News.am.

По данным защиты, 25 октября стало известно о возбуждении нового уголовного дела против Гукасяна за его заявление о намерении сформировать союз с другими странами, которое правоохранители квалифицировали как публичный призыв к отказу от суверенитета Армении (часть 2 статьи 422 УК республики).

Защита назвало новое уголовное дело политическим преследованием, так как заявление Гукасяна касается лишь формирования союза с другими государствами для защиты и сохранения независимости страны. Кроме того, как утверждают адвокаты, уголовное преследование Гукасяна было инициировано премьер-министром Николом Пашиняном.

Автор: "Кавказский узел"

