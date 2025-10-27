Пять жителей Ростовской области лишены гражданства за уклонение от воинского учета

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ростовской области пять человек лишены российского гражданства из-за того, что вовремя не встали на воинский учет. В реестр контролируемых лиц в регионе внесены шесть тысяч иностранных граждан, которые находятся в области незаконно.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа стало известно о жителе Северной Осетии, который был лишен российского гражданства, так как не встал на воинский учет. Это первое такое решение, вынесенное в республике.

С момента вступления в начале августа в силу нормы, которая предусматривает прекращение российского гражданства у людей, которые не встали вовремя на воинский учет, в Ростовской области лишены гражданства пять человек, пишет 26 октября "Блокнот-Ростов", ссылаясь на данные, озвученные на пресс-конференции руководителем УВМ ГУ МВД России по региону, полковником полиции Светланой Тремасовой.

Встать на учет в военкомате надлежит в течение двух недель после того, как получено гражданство Российской Федерации. Если гражданство получено до 8 августа 2024 года, за нарушение этого правила грозит штраф. Что стало с теми, кого лишили гражданства - Тремасова не сообщила.

Также она напомнила, что с 5 февраля в России действует реестр контролируемых лиц, в него внесены более шести тысяч иностранных граждан, которые находятся в Ростовской области незаконно. Им запрещено менять место жительства, покупать недвижимость и транспорт, заключать браки, открывать предприятия и получать воинские права. В случае, если им будут оказаны незаконные услуги, нарушителям грозит штраф: для должностных лиц - 35-50 тысяч рублей, для организаций - 400-500 тысяч рублей, информирует "Привет-Ростов".

