Защита сочла вырванными из контекста слова Шамилова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Преследование председателя независимого профсоюза работников внутренних дел и прокуратуры Магомеда Шамилова по административной статье о возбуждении ненависти или вражды ведется на основании перевода его слов на русский язык, который выполнен с многочисленными ошибками, слова при этом вырваны из контекста, указала защита.

В Дагестане завели административное дело против председателя независимого профсоюза работников внутренних дел и прокуратуры Магомеда Шамилова за заявления двухлетней давности.



Министерство по национальной политике и делам религии Республики Дагестан обратилось в ЦПЭ МВД с просьбой проверить заявления общественного деятеля, председателя профсоюза сотрудников ОВД и прокуратуры Республики Дагестан Магомеда Шамилова, которые были опубликованы два года назад в Telegram-канале «Штаб Дагестана» с заголовком «Шамилов: продавцы туристам Дагестанской земли - ублюдки!»



"Негативная оценка выражена в использовании стилистически окрашенного средства, имеющего маркированность сниженного стиля и характеризующегося как бранное, а также конструкций с отрицательной коннотацией. Таким образом в действиях гр. Шамилова М.Ш. усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ , т.е. действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе», - отмечается в рапорте сотрудника ЦПЭ МВД (имеется в распоряжении "Кавказского узла").



В министерстве по национальной политике и делам религии Республики Дагестан объяснили, что увидели в словах Шамилова попытку разжигания межнациональной розни.



«Это может привести к возникновению резонансной конфликтной ситуации и обострению межнациональных отношений в регионе», - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в Миннаце.

Советский районный суд начал рассмотрение дела, однако из-за процессуальных нарушений вернул его в прокуратуру, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Шамилова Магомед Магомедов.



«Были нарушены сроки со стороны прокуратуры. Суд это учел и вернул дело. Но прокуратура вновь направила дело в суд. Когда началось рассмотрение дела, мы узнали, что обвинение основывается на результатах лингвистической экспертизы, проведенной в ЭКЦ МВД Дагестана. Они пришли к выводу, что в словах есть нарушение. Мы пригласили независимого лингвиста, который констатировал, что Шамилов говорил на своем родном аварском языке, поэтому анализ надо проводить именно того, что сказано на аварском", - рассказал Магомед Магомедов.



Защита ходатайствовала провести независимую лингвистическую экспертизу. "Лингвист сказал, что слова на аварском, как и слова на арабском, имеют несколько значений в зависимости от контекста. Поэтому нужно сделать новый анализ. Мы выступили с ходатайством о проведении независимой экспертизы. Суд удовлетворил наше ходатайство. В настоящее время проводится экспертиза. Ждем результатов. Если дать им вынести штраф, следующим шагом будет статья 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды)», - отметил он.

Они вырвали мои слова из контекста, взяли только то, что нужно им, составили вот такое предложение, якобы я оскорбляю кого-то



Сам Магомед Шамилов настаивает на том, что его слова вырваны из контекста.



"Это был разговор на аварском языке. Примерно два года назад. Я не знал, что меня снимают и хотят выложить видео в интернет. Мы говорили на разные темы и разговор пошел о том, что люди продают свои родовые земли. Я объяснил, что это неправильно, привел множество примеров и аргументов в пользу того, что родовые земли продавать категорически нельзя. Но они вырвали мои слова из контекста, взяли только то, что нужно им, составили вот такое предложение, якобы я оскорбляю кого-то. Но на аварском если послушать, то речь о том, что нельзя продавать родовые земли, никому и никогда», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".



Кроме этого, на опубликованном видео использованы титры на русском, которые переводят его речь неправильно.



«Я говорю, что нельзя продавать эти земли «приехавшим в Дагестан туристам». Более того, земли, о которых я говорю, это природоохранная территория. Я не задеваю национальность, религию или что-то еще. Я говорю о проблеме, говорю, что родина не продается. Это все подстроено таким образом, чтобы меня запугать и заставить замолчать. Я дагестанцев и другие народы не разделяю на разные группы или национальности», - подчеркнул он. Перевод сделан неправильно, они просто взяли то, что перевел этот телеграм-канал и выложил у себя. Шамилов не имеет никакого отношения ни к телеграм-каналу, ни к содержанию публикации, из-за которой его хотят привлечь к ответственности



Он не высказывал то, за что его привлекают к административной ответственности, говорит другой адвокат Шамилова Зарият Магомедова.



«Шамилов выражается на своем родном языке, а в ЕКЦ МВД Дагестана совершенно по другому интерпретируется то, что он говорит на своем языке. Перевод сделан неправильно, они просто взяли то, что перевел этот телеграм-канал и выложил у себя. Шамилов не имеет никакого отношения ни к телеграм-каналу, ни к содержанию публикации, из-за которой его хотят привлечь к ответственности», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".



Таким образом, объясняет адвокат, в ЕКЦ МВД Дагестана провели анализ не высказываний Шамилова, а текста на русском, который написал автор публикации в телеграм канале.



«Мы суду заявили, что нужен анализ слов Шамилова на аварском, а не интерпретация его слов со стороны третьих лиц. Также важно отметить, что Шамилов не имеет отношения к этому телеграм-каналу и не знаком с его деятельностью», - отметила она.



Юрист Светлана Кузеванова полагает, что в слове «ублюдок» будет признано оскорблением.



«И оскорбление, и разжигание розни устанавливаются, как правило, с помощью лингвистических исследований, поскольку для оскорбления необходимо выявить неприличную форму. То есть если лингвист признает, что слово "ублюдок" согласно нормативным словарям относится к оценочному суждению, выраженному в неприличной форме, тогда могут признать это оскорблением. Если опираться на мой опыт, то слово "ублюдок" скорее всего будет признано оскорблением", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".



По ее словам, для правильной экспертизы нужно проанализировать все выступление Шамилова, а не отдельные его части.



"То же самое касается и разжигания розни. Эксперты обычно оценивают, есть ли призывы и возбуждение ненависти или вражды по какому-либо признаку, национальность, язык. И для этого оценивается контекст и цель высказываний. Вот так в отрыве по фразе невозможно сказать, является ли она ксенофобской и направлена ли возбуждение ненависти», - указала юрист.



Если его признают виновным, то наказанием может быть штраф.



«Наказание - наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.



Полковник МВД Амир Колов отмечает, что общественность в Дагестане обеспокоена преследованием Шамилова По его мнению, Шамилова преследуют "за то, что он отстаивает интересы коренных народов Дагестана и России". "Шамилов всегда выражал свою позицию по сохранению родообщинных земель, как основы жизнеобеспечения местных народов, в том числе и русского народа, а также сохранения и укрепления традиционных и духовно-нравственных ценностей народов России, которые в первую очередь стоят на страже интересов нашего государства. Общественность в Дагестане обеспокоена происходящим. Поэтому в суд постоянно ходят вместе с ним представители более десяти общественных организаций", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".



Он надеется, что общественный резонанс и внимание СМИ приведут к прекращению преследования Шамилова, которого "путем фабрикации материалов" пытаются выставить русофобом. По мнению Колова, подобные действия чиновников "подрывают российскую государственность".

Напомним, Магомед Шамилов в комментариях "Кавказскому узлу" критиковал коррупцию в силовых структурах и власти, действия силовиков при отражении террористических атак.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.