Активист избит в Тбилиси
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Трое неизвестных избили в Тбилиси оппозиционного активиста Надима Хмаладзе, он госпитализирован.
Надим Хмаладзе был избит возле своего дома в Тбилиси.
О нападении Хмаладзе сообщил сам в соцсетях. По его словам, нападавших было трое, они повалили его на землю и били ногами по голове. Хмаладзе на месте оказали помощь врачи скорой помощи, после чего он был госпитализирован, пишут 24 октября "Новости-Грузия".
Хмаладзе является активным участником протестных акций. В частности, как писал "Кавказский узел", он принимал участие в акции сторонников евроинтеграции в 2024 году. Кроме того, он участвовал в боевых действиях на стороне Украины. В марте российский суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.