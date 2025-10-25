Активист избит в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Трое неизвестных избили в Тбилиси оппозиционного активиста Надима Хмаладзе, он госпитализирован.

Надим Хмаладзе был избит возле своего дома в Тбилиси.

О нападении Хмаладзе сообщил сам в соцсетях. По его словам, нападавших было трое, они повалили его на землю и били ногами по голове. Хмаладзе на месте оказали помощь врачи скорой помощи, после чего он был госпитализирован, пишут 24 октября "Новости-Грузия".

Хмаладзе является активным участником протестных акций. В частности, как писал "Кавказский узел", он принимал участие в акции сторонников евроинтеграции в 2024 году. Кроме того, он участвовал в боевых действиях на стороне Украины. В марте российский суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".