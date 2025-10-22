Трое осужденных обвинены в попытке теракта в ростовском СИЗО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
На рассмотрение Южного окружного военного суда передано дело гражданина России и двух граждан Украины, которые, по версии следствия, планировали совершить террористический акт в СИЗО Ростова-на-Дону.
По данным следствия, в июле 2024 года гражданин России Дмитрий Папенко, который находился в камере СИЗО, предложил гражданам Украины Владимир Макаренко и Григорий Синченко "совместное участие в преступной деятельности". Они согласились.
На 4 ноября того же года Папенко запланирован террористический акт, однако его удалось предотвратить, пишет 21 октября "Газета.ру".
Папенко, Макаренко и Синченко обвинены в совершении преступления по статье о подготовке теракта, Синченко также вменяется вербовка.
Дмитрий Папенко был осужден на 21 год колонии особого режима в октябре 2024 года по о госизмене (статья 275 УК РФ), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3) и попытке теракта (часть 1 статьи 30 - часть 1 статьи 205 УК РФ) в Севастополе, информирует "Интерфакс".
Григорий Синченко в марте был приговорен к 26 годам колонии строгого режима за серию диверсий в ДНР. Владимир Макаренко был осужден в октябре за участие в деятельности одного из нацбатальонов, он приговорен к 18 годам лишения свободы.
Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что в учреждениях ФСИН не хватает сотрудников, а имеющиеся работают с большими переработками за скромную зарплату, что способствует развитию коррупции и нарушению правил безопасности ради личной выгоды.
