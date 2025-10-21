Жителя Ессентуков оштрафовали за дискредитацию российской армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ессентукский городской суд рассмотрел административное дело в отношении местного жителя, оставившего комментарии о СВО в Интернете.

Судом установлено, что житель Ессентуков в начале октября 2025 года, оставил комментарии к публикациям на странице "ВКонтакте" о несогласии проведения СВО. Таким образом, он формировал негативное отношение к проводимой СВО на территории Украины, за что предусмотрена административная ответственность. В судебном заседании гражданин вину признал, раскаялся в содеянном и просил строго не наказывать.

"Постановлением суда ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 35 000 рублей", - сообщает сегодня пресс-служба Ессентукского городского суда Ставропольского края на своем сайте.

