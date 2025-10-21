Жителя Ессентуков оштрафовали за дискредитацию российской армии
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Ессентукский городской суд рассмотрел административное дело в отношении местного жителя, оставившего комментарии о СВО в Интернете.
Судом установлено, что житель Ессентуков в начале октября 2025 года, оставил комментарии к публикациям на странице "ВКонтакте" о несогласии проведения СВО. Таким образом, он формировал негативное отношение к проводимой СВО на территории Украины, за что предусмотрена административная ответственность. В судебном заседании гражданин вину признал, раскаялся в содеянном и просил строго не наказывать.
"Постановлением суда ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 35 000 рублей", - сообщает сегодня пресс-служба Ессентукского городского суда Ставропольского края на своем сайте.
Ранее "Кавказский узел" писал, что житель Ставрополя Егор Филиппов получил полтора года принудительных работ по уголовному делу о повторной дискредитации российской армии, возбужденному из-за пацифистской публикации.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.