×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:52, 20 октября 2025

Грузинская журналистка задержана после акции в центре Тбилиси

Журналистка  телекомпании "Формула" Кета Цицкишвили. 20 октября 2025 г. Фото: https://t.me/Tbilisi_life/42925

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Журналистка  телекомпании "Формула" Кета Цицкишвили задержана на следующий день после акции протеста, участники которой перекрыли проспект Руставели.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 19 октября, участники ежедневной акции протеста на проспекте Руставели  в Тбилиси заблокировали движение транспорта, несмотря на предупреждения полиции. При этом ведущий телекомпании "Формула" Вахо Саная и ряд участников предыдущей акции 18 октября были арестованы за искусственное ограничение движения и ношение масок, скрывающих лица. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенныхСиловики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Грузинская телекомпания «Формула» сообщила о задержании своей сотрудницы Кеты Цицкишвили.  «Они пришли и за мной! Ко мне домой явились полицейские. Если они думают, что я испугаюсь – или кто-то из моей семьи, или мои друзья, – то ошибаются. В итоге всё равно победим», – написала сегодня Цицкишвили в Facebook*. 

Канал связал задержание Цицкишвили с акцией, участники которой перекрытии проспект Руставели в Тбилиси, и назвал это «атакой на независимые СМИ, целью которой является подавление критического мнения».

 «Мы требуем немедленного освобождения Кеты Цицкишвили и призываем наших международных партнёров к активным действиям, чтобы режим заплатил политическую цену за преследование независимых медиа. Несмотря на давление, «Формула» продолжит защищать свободу слова», – говорится в заявлении телекомпании, которое приводит издание Sova.

Цицкишвили стала одной из четырех человек задержанных сегодня в связи с акцией 19 октября. Были также задержаны Саба Джапаридзе, Тамар Тортладзе, Нино Беруашвили, сообщает Intepressnews.

Сегодня же тбилисский городской суд признал активиста Темура Саралидзе виновным в совершении правонарушения на вчерашней акции. Он приговорен к 6 суткам административного ареста. МВД вменяло задержанному «сокрытие лица средством наподобие маски», уточнило издание.

Отметим, законопроект об ужесточении наказаний за нарушения на акциях протеста, в том числе блокировку дорог, парламент Грузии принял в ускоренном режиме за два дня после попытки штурма президентского дворца. Появление на митинге в маске или же перекрытие дороги наказывается административным арестом на 15 суток. Если нарушитель - организатор, срок увеличивается до 20 дней. Если полиция потребует прекратить митинг, неподчинение повлечет арест до 60 суток. Аналогичный срок - за ношение на митинге огнестрельного оружия или пиротехники. Поправки в Уголовный кодекс вводят - лишение свободы до одного года за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет - за последующие.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Протестующие перекрыли движение в центре Тбилиси. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 19.10.25, https://www.interpressnews.ge/ru/article/171297-uchastniki-aktsii-perekryli-prospekt-rustaveli
22:33, 19 октября 2025
Протестующие перекрыли движение в центре Тбилиси на фоне арестов демонстрантов
19:33, 19 октября 2025
14 участников протестной акции 18 октября задержаны в Тбилиси
Участники акции протеста 18 октября. Скриншот фото "Интерпресньюс", https://www.interpressnews.ge/ka/article/852192-rustavelis-gamzirze-shekrebilma-mokalakeebma-shss-s-mocodebis-shemdeg-saavtomobilo-gza-gaatavisuples
16:33, 19 октября 2025
Полиция задержала в Тбилиси несколько человек за перекрытие дороги на акции протеста
Мариам Меканцишвили после освобождения. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/171278-aktivistka-mariam-mekantsishvili-obviniaemaia-po-delu-o-sobytiiakh-4-oktiabria-pokinula-izoliator
11:41, 19 октября 2025
Активистка Меканцишвили освобождена в Тбилиси после уплаты залога
00:46, 19 октября 2025
Ираклий Шаишмелашвили арестован в Грузии заочно
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в 2025 году

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Объявление о поиске Айшат Баймурадовой в Ереване. Фото "Кавказского Узла"
20 октября 2025, 12:04
Пропавшая в Ереване уроженка Чечни найдена мертвой

Акция протеста дальнобойщиков. 20 октября 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/910568.html
20 октября 2025, 11:02
Армянские дальнобойщики призвали пересмотреть условия поездок в Россию

Место, где планируется построить храм. Краснодар, сентябрь 2024 года. Фото корреспондента "Кавказского узла".
17 октября 2025, 22:23
Власти Краснодара повторно отказались согласовать жителям митинг в Юбилейном

Сбежавшая девушка из Чечни. Фото: https://t.me/chebykind/2388
17 октября 2025, 19:30
Сбежавшая из Чечни девушка пропала в Армении

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше