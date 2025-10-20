Грузинская журналистка задержана после акции в центре Тбилиси

Журналистка телекомпании "Формула" Кета Цицкишвили задержана на следующий день после акции протеста, участники которой перекрыли проспект Руставели.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 19 октября, участники ежедневной акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси заблокировали движение транспорта, несмотря на предупреждения полиции. При этом ведущий телекомпании "Формула" Вахо Саная и ряд участников предыдущей акции 18 октября были арестованы за искусственное ограничение движения и ношение масок, скрывающих лица.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Грузинская телекомпания «Формула» сообщила о задержании своей сотрудницы Кеты Цицкишвили. «Они пришли и за мной! Ко мне домой явились полицейские. Если они думают, что я испугаюсь – или кто-то из моей семьи, или мои друзья, – то ошибаются. В итоге всё равно победим», – написала сегодня Цицкишвили в Facebook*.

Канал связал задержание Цицкишвили с акцией, участники которой перекрытии проспект Руставели в Тбилиси, и назвал это «атакой на независимые СМИ, целью которой является подавление критического мнения».

«Мы требуем немедленного освобождения Кеты Цицкишвили и призываем наших международных партнёров к активным действиям, чтобы режим заплатил политическую цену за преследование независимых медиа. Несмотря на давление, «Формула» продолжит защищать свободу слова», – говорится в заявлении телекомпании, которое приводит издание Sova.

Цицкишвили стала одной из четырех человек задержанных сегодня в связи с акцией 19 октября. Были также задержаны Саба Джапаридзе, Тамар Тортладзе, Нино Беруашвили, сообщает Intepressnews.

Сегодня же тбилисский городской суд признал активиста Темура Саралидзе виновным в совершении правонарушения на вчерашней акции. Он приговорен к 6 суткам административного ареста. МВД вменяло задержанному «сокрытие лица средством наподобие маски», уточнило издание.

Отметим, законопроект об ужесточении наказаний за нарушения на акциях протеста, в том числе блокировку дорог, парламент Грузии принял в ускоренном режиме за два дня после попытки штурма президентского дворца. Появление на митинге в маске или же перекрытие дороги наказывается административным арестом на 15 суток. Если нарушитель - организатор, срок увеличивается до 20 дней. Если полиция потребует прекратить митинг, неподчинение повлечет арест до 60 суток. Аналогичный срок - за ношение на митинге огнестрельного оружия или пиротехники. Поправки в Уголовный кодекс вводят - лишение свободы до одного года за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет - за последующие.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".