Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
04:42, 19 октября 2025

Житель Дагестана осужден за финансирование террористической организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к восьми с половиной годам колонии жителя Дагестанских Огней М. Гаджиева, признав виновным в переводе денег участнику террористической организации.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Дагестана, признав виновным в финансировании международной террористической организации.

По данным пресс-службы управления ФСБ России по Дагестану, житель города Дагестанские Огни М. Гаджиев в январе 2019 года перевел более 290 тысяч рублей участнику одной из террористических ячеек, при этом он осознавал, что деньги будут использованы для подготовки и совершения террористических преступлений, пишет 18 октября РИА "Новости".

Суд признал Гаджиева виновным в совершении преступления по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Апелляционный суд оставил приговор в силе, он вступил в законную силу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе Южный окружной военный суд приговорил уроженца Махачкалы Гаджикурбана Исупанова (внесен в перечень террористов и экстремистов) к 11 годам лишения свободы за финансирование террористической организации.

Автор: "Кавказский узел"

События
11:47, 18 октября 2025
Военнослужащий из Хасавюрта убит в боевых действиях
09:48, 18 октября 2025
Военные насчитали семь сбитых на юге России дронов
07:49, 18 октября 2025
Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции
06:50, 18 октября 2025
Беспилотник сбит в Ростовской области
21:43, 17 октября 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
20:56, 17 октября 2025
Прошли обыски у бывших высокопоставленных чиновников в Грузии
Новости
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:18, 13 октября 2025
Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 7650
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 9.10.25, https://t.me/mod_russia/57396
20:28, 10 октября 2025
Людские потери юга России на Украине превысили 7600 человек
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
05:51, 6 октября 2025
Власти назвали имена 7550 убитых в зоне СВО бойцов из регионов юга России
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
06:44, 2 октября 2025
Четверо махачкалинцев признались под пытками в поклонении Гитлеру и причастности к "Азову"*
Анна Цамартова и Николай Цомартов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:58, 29 сентября 2025
Родители Анны Цомартовой пожаловались на шантаж
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в 2025 году

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Плакат участника пикета против пыток. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=ixWMh8DMok4 Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?

Последние записи в блогах
Фото
13:43, 11 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Забытая эстакада. Как в Дагестане пытаются решать проблемы загрязнения Каспия 
Фото
12:48, 29 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
В Махачкале "реабилитация" закончилась смертью пациента
Фото
12:28, 17 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
«Спешили на свадьбу»  
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Место, где планируется построить храм. Краснодар, сентябрь 2024 года. Фото корреспондента "Кавказского узла".
17 октября 2025, 22:23
Власти Краснодара повторно отказались согласовать жителям митинг в Юбилейном

Сбежавшая девушка из Чечни. Фото: https://t.me/chebykind/2388
17 октября 2025, 19:30
Сбежавшая из Чечни девушка пропала в Армении

Участники конфликта в луганском бассейне. Июль 2025 г. Скриншот видео: Telegram-канал Максима Дивнича
17 октября 2025, 17:27
Военный из Чечни обвинил Дивнича в оскорблении по национальному признаку

Дмитрий Новиков. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=O5QdlXILj84
17 октября 2025, 14:35
Сочинский судья Новиков вышел по УДО после показаний на Момотова

