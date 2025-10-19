Житель Дагестана осужден за финансирование террористической организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к восьми с половиной годам колонии жителя Дагестанских Огней М. Гаджиева, признав виновным в переводе денег участнику террористической организации.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Дагестана, признав виновным в финансировании международной террористической организации.

По данным пресс-службы управления ФСБ России по Дагестану, житель города Дагестанские Огни М. Гаджиев в январе 2019 года перевел более 290 тысяч рублей участнику одной из террористических ячеек, при этом он осознавал, что деньги будут использованы для подготовки и совершения террористических преступлений, пишет 18 октября РИА "Новости".

Суд признал Гаджиева виновным в совершении преступления по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Апелляционный суд оставил приговор в силе, он вступил в законную силу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе Южный окружной военный суд приговорил уроженца Махачкалы Гаджикурбана Исупанова (внесен в перечень террористов и экстремистов) к 11 годам лишения свободы за финансирование террористической организации.

