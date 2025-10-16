×

Кавказский узел

09:51, 16 октября 2025

Суд оставил под стражей азербайджанского зоозащитника Эльхана Мирзоева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Зоозащитник Эльхан Мирзоев отверг обвинение в употреблении наркотиков, заявив о фальсификации против него административного дела. Однако апелляционный суд не вняв его доводам оставил в силе приговор об аресте активиста на 2 месяца.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября зоозащитника Эльхана Мирзоева увезли люди в штатском из его дома в селе Гюнешли Лерикского района Азербайджана. Только  5 октября членам семьи удалось прояснить судьбу Мирзоева. Оказалось, что он еще 3 октября был осужден Лерикским районным судом Азербайджана к 2 месяцам лишения свободы по 206 КоАП Азербайджана (незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ не в целях сбыта).

В Ширванском апелляционном суде 15 октября состоялось рассмотрение жалобы Мирзоева на арест. «Как сказал сам Эльхан, он всегда старался быть полезным обществу, боролся против вырубки лесов, заботился о больных и бездомных животных, помогал людям писать жалобы о волнующих людях проблемах в госорганы», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» родственник Мирзоева, проживающий в Баку.

Двоюродный брат Мирзоева, оппозиционный блогер-политэмигрант Турал Садыглы ранее сообщил, что силовики забрали из дома Мирзоева висевшие на стене ветки растения гармала, которое в Азербайджане считается средством против сглаза. "Эльхан даже сигарет не курит", - сказал Садыглы.

Мирзоев также обратил внимание суда на то, что у него двое малолетних детей, одному из которых всего год. «Эльхан и его адвокат просили допросить свидетелей задержания, просмотреть камеры видеонаблюдения возле их дома. Однако суд не удовлетворил ходатайства и саму жалобу на арест. Суд даже не принял во внимание тот факт, что Эльхан был задержан 1 октября, а дело было оформлено 3 октября и таким образом он отбудет наказание на два дня дольше чем ему назначено», - продолжил родственник Мирзоева. 

По его словам, Мирзоев указал на фальсификацию доказательств, в том числе представленного заключения наркологической экспертизы, и заявил, что будет обращаться в ЕСПЧ. Арест зоозащитника связан с общественной деятельностью и критикой правительства его двоюродным братом оппозиционным блогером Туралом Садыглы, предположил родственник Мирзоева.

Сотрудник Ширванского апелляционного суда сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что дело Мирзоева было рассмотрено судейским составом под председательством судьи Парвиза Гаджиева и жалоба была оставлена без удовлетворена. Отметим, что по административным делам в Азербайджане высшей инстанцией обжалования является апелляционный суд.

Напомним, в августе 2021 года в Азербайджане трое зоозащитников были арестованы на 15 суток, еще одна активистка оштрафована после того, как они провели протестную акцию, а затем сделали замечание владельцу обезьяны с удаленными зубами, который использовал животное для фотографирования с прохожими. В числе арестованных был Эльхан Мирзоев.

В августе 2021 года Мирзоев также подвергался судебному преследованию по делу о клевете. Двое сотрудников Центра заботы о бездомных собаках в Азербайджане подали в суд на четверых зоозащитников, включая Мирзоева, потребовав привлечь их к уголовной ответственности за клевету и оскорбление. Ответчики сочли иск несостоятельным, заявив, что они лишь критиковали безжалостное обращение с собаками. В защиту активистов выступило гражданское движение Nida. В своем заявлении организация потребовала от Центра заботы о бездомных собаках "ведения прозрачной деятельности, открытия своих дверей для волонтеров, предоставления информации о судьбе животных, вылавливаемых на улицах"

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

