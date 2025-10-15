Арестован генеральный директор "Каспэнергосбыта"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Генеральный директор энергосбытовой компании, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, заключен под стражу.

Как писал "Кавказский узел", руководитель компании "Каспэнергосбыт" был заподозрен в мошенничестве со средствами жителей Каспийска, которые оплачивали счета за электроэнергию. Собранные с горожан деньги не были перечислены поставщику электроэнергии.

По версии следствия, "в июле 2025 года подозреваемый, действуя по доверенности от имени участников общества, в целях незаконного захвата управления в юридическом лице провел внеочередное собрание общества, на котором сам единолично и единогласно принял решения о прекращении полномочий бывшего генерального директора энергосбытовой компании и о назначении себя на указанную должность".

"Заведомо зная об отсутствии права на реализацию электрической энергии своим потребителям, в августе 2025 года продолжил осуществление деятельности общества по незаконной реализации электрической энергии потребителям и приему от них оплаты наличными в кассу", - говорится сегодня в официальном сообщении Следкома Дагестана.

"Сегодня по ходатайству следователя следственного управления судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует ведомство.

Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть по 13 декабря 2025 года, сообщила Объединенная пресс-служба судов Дагестана.

"Каспэнергосбыт" до 1 августа обеспечивал электроэнергией более 120 тысяч жителей Каспийска, а также "ряд важнейших объектов ВМФ" и завод "Дагдизель". С 1 августа ООО было исключено из реестра субъектов оптового рынка и утратило право на реализацию электроэнергии. 34-летний Замир Абдурагимов, который стал гендиректором компании и продолжил получать оплату от потребителей, на момент событий уже находился под следствием, сейчас он является подсудимым по делу о хищении у ПАО "Россети Северный Кавказ" электроэнергии на 830 млн рублей, ранее сообщил "Коммерсант".

Дело против Абдурагимова, возбужденное в 2021 году, сейчас рассматривает Ленинский райсуд Махачкалы. В этом деле фигурируют другие энергосбытовые компании бизнесмена - "Электрон" и "ДагЭнерЖи", а также 32-летний Камал Кимпаев, которого задержали в Коста-Рике и экстрадировали в Россию. Замир Абдурагимов некоторое время находился под стражей по этому делу, но позже ему смягчили меру пресечения, отмечает издание.