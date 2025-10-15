Житель Ставрополья признан виновным в призывах к экстремизму
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Ставропольском крае приговорил к одному году принудительных работ местного жителя. Он признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
По данным следствия, в октябре 2022 года 54-летний житель Георгиевска разместил в мессенджере комментарий, призывающий к насилию по национальному и территориальному признакам.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Мужчина признал вину и раскаялся. Суд назначил ему один год принудительных работ, а также на год запретил заниматься администрированием сайтов, сообщает Следственный комитет по Ставропольскому краю на своем сайте.
Личные данные осужденного в карточке дела на сайте Георгиевского суда скрыты. Дело в суд поступило 4 сентября, а приговор был вынесен 6 октября. Комментариями от осужденного или его адвоката относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.
Ранее "Кавказский узел" писал, что суд в Ставропольском крае приговорил к условному сроку местного жителя, опубликовавшего в соцсети нецензурные посты о силовиках.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.