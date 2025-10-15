×

Главная   /   Лента новостей
22:01, 15 октября 2025

Житель Ставрополья признан виновным в призывах к экстремизму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ставропольском крае приговорил к одному году принудительных работ местного жителя. Он признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

По данным следствия, в октябре 2022 года 54-летний житель Георгиевска разместил в мессенджере комментарий, призывающий к насилию по национальному и территориальному признакам. 

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Мужчина признал вину и раскаялся. Суд назначил ему один год принудительных работ, а также на год запретил заниматься администрированием сайтов, сообщает Следственный комитет по Ставропольскому краю на своем сайте.

Личные данные осужденного в карточке дела на сайте Георгиевского суда скрыты. Дело в суд поступило 4 сентября, а приговор был вынесен 6 октября. Комментариями от осужденного или его адвоката относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что суд в Ставропольском крае приговорил к условному сроку местного жителя, опубликовавшего в соцсети нецензурные посты о силовиках.

События
20:04, 15 октября 2025
Суд запретил эксплуатацию канатки на Эльбрусе
19:09, 15 октября 2025
Новая группа бойцов отправлена из Чечни в зону СВО
18:18, 15 октября 2025
Боец из Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО
17:58, 15 октября 2025
Дело Магомеда Сулейманова дошло до суда
14:03, 15 октября 2025
Кремль отказался выполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии
12:06, 15 октября 2025
Житель Туапсе арестован по делу о вербовке в террористическую организацию
Все события дня
Новости
05:43, 15 октября 2025
Подозреваемый в попытке поджога синагоги в Пятигорске внесен в перечень террористов
Семен Слепаков. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:43, 15 октября 2025
Слепаков* не смог обжаловать штраф
Поджог релейных шкафов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:33, 15 октября 2025
За неделю с 6 по 12 октября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Kadyrov, Elbrus, Derbent Fortress, 500 rubles. Illustration created by the "Caucasian Knot" using AI in the Copilot program.
04:52, 14 октября 2025
Аналитики оценили накал страстей на Кавказе при голосовании за дизайн 500-рублевой купюры
Конфликт между мужчинами. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:07, 13 октября 2025
Иностранец арестован на Ставрополье по делу об экстремизме
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 г. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года

Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Магомед Сулейманов. Фото: https://riadagestan.ru/
15 октября 2025, 17:58
Дело Магомеда Сулейманова дошло до суда

Массовая драка в Чечне. 14 октября 2025 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reel/DPyo2k2jFHv/?utm_source=ig_web_copy_link
15 октября 2025, 16:58
Участников массовой драки отчитали в Чечне

Armenian Church. Photo: Vigen Hakhverdyan. https://ru.wikipedia.org/
15 октября 2025, 13:44
Силовики задержали семь священников Армянской апостольской церкви

Туапсе. Фото: Туапсинец. https://ru.wikipedia.org/
15 октября 2025, 11:35
Угроза атаки безэкипажных катеров объявлена в Туапсе

