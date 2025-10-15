Участников массовой драки отчитали в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Драка на свадьбе завершилась беседой с силовиками - ее участников собрали в МВД по Курчалоевскому району, где объяснили, что случившееся противоречит "всем правилам этикета и религии".

В отдел МВД России по Курчалоевскому району доставили виновников потасовки, случившейся на днях в центре города. По словам свидетелей, на свадебном мероприятии между группой мужчин произошло недопонимание, в результате чего произошла драка. Участникам объяснили, что подобные инциденты недопустимы и противоречат всем правилам этикета и религии, сообщил Instagram8-паблик "ЧП Грозный".

Из приложенного к публикации видео следует, что в потасовке участвовало несколько десятков человек. В зале, где силовики собрали участников драки, не менее 25 человек. в том числе несколько человек в форме, которые сидят в последнем ряду. Три силовика сидят под портретами Ахмата и Рамзана Кадыровых и Владимира Путина. На большую часть видео наложена музыка, что говорят люди в зале, не слышно.

В сообщении не указано, что стало причиной драки и применены ли к ее участникам другие санкции.

В Instagram*-паблике, у которого насчитывается 654 тысячи подписчиков, сообщение набрало к 16.58 мск 300 комментариев, преимущественно на чеченском языке.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Чечни периодически подвергаются публичному порицанию или приносят публично извинения за те или иные проступки. Так, жителей Чечни публично отчитали за драку на свадьбе в Грозном. Родственники назвали их поведение неподобающим, а пользователи Instagram* сочли неуместной публичную огласку конфликта на свадьбе.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.