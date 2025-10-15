Житель Туапсе арестован по делу о вербовке в террористическую организацию
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Заключен под стражу житель Туапсе, который, по версии силовиков, убедил не менее трех человек примкнуть к террористической организации.
О задержании жителя Туапсе, который, по версии силовиков, вербовал мужчин для участия в террористической организации, сообщило сегодня МВД России.
"В международном аэропорту Сочи задержали жителя Туапсе. Имеются основания полагать, что мужчина состоял в рядах террористической организации и вербовал граждан России для участия в ней", - говорится в публикации на сайте ведомства.
Следователи считают, что "молодой человек, действуя по указанию иностранного куратора", завербовал "не менее трех россиян". "Которые вместе с ним планировали покинуть Россию и через третьи страны прибыть на территорию Украины, чтобы вступить в террористическую организацию", - сообщило ведомство, не уточнив название террористической организации.
Уголовное дело возбуждено по статьям 205.1 и 205.5 УК РФ. "Молодой человек заключен под стражу", - отчиталось министерство.
Часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ (вербовка в террористическую организацию) предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы. Часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в террористической организации) предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.