Житель Туапсе арестован по делу о вербовке в террористическую организацию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключен под стражу житель Туапсе, который, по версии силовиков, убедил не менее трех человек примкнуть к террористической организации.

О задержании жителя Туапсе, который, по версии силовиков, вербовал мужчин для участия в террористической организации, сообщило сегодня МВД России.

"В международном аэропорту Сочи задержали жителя Туапсе. Имеются основания полагать, что мужчина состоял в рядах террористической организации и вербовал граждан России для участия в ней", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Следователи считают, что "молодой человек, действуя по указанию иностранного куратора", завербовал "не менее трех россиян". "Которые вместе с ним планировали покинуть Россию и через третьи страны прибыть на территорию Украины, чтобы вступить в террористическую организацию", - сообщило ведомство, не уточнив название террористической организации.

Уголовное дело возбуждено по статьям 205.1 и 205.5 УК РФ. "Молодой человек заключен под стражу", - отчиталось министерство.

Часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ (вербовка в террористическую организацию) предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы. Часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в террористической организации) предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.