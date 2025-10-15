Восстановлено нарушенное из-за дождя сообщение с кубанским селом

Возобновлено автомобильное и пешеходное сообщение с селом Молдавановка, где из-за ливней была повреждена временная переправа

Как писал "Кавказский узел", в селе Молдавановка Туапсинского округа после дождей размыло автомобильную переправу через реку и пешеходный мост. Спасатели организовали для сельчан веревочную переправу.

В Туапсинском районе Краснодарского края возобновлено автомобильное и пешеходное сообщение с селом Молдавановка, где после проливных дождей была повреждена временна переправа, сообщил 14 октября губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что погода пока не меняется, поэтому власти следят за ситуацией и при необходимости направят в округ "краевые силы и средства".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Туапсе температуре воздуха +13 градусов, облачно. В ночь на 16 октября температура воздуха понизится до +8 градусов, ожидается слабый дождь.