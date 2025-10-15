Восстановлено нарушенное из-за дождя сообщение с кубанским селом
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Возобновлено автомобильное и пешеходное сообщение с селом Молдавановка, где из-за ливней была повреждена временная переправа
Как писал "Кавказский узел", в селе Молдавановка Туапсинского округа после дождей размыло автомобильную переправу через реку и пешеходный мост. Спасатели организовали для сельчан веревочную переправу.
В Туапсинском районе Краснодарского края возобновлено автомобильное и пешеходное сообщение с селом Молдавановка, где после проливных дождей была повреждена временна переправа, сообщил 14 октября губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Он уточнил, что погода пока не меняется, поэтому власти следят за ситуацией и при необходимости направят в округ "краевые силы и средства".
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Туапсе температуре воздуха +13 градусов, облачно. В ночь на 16 октября температура воздуха понизится до +8 градусов, ожидается слабый дождь. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.
