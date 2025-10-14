Бастрыкин заинтересовался затопленной улицей в поселке Дагестана

Глава Следкома поручил доложить о нарушении прав жителей поселка Новокули на качественную дорожную инфраструктуру.

Как писал "Кавказский узел", в середине сентября Бастрыкина заинтересовала затопленная школа в дагестанском селе Рукель. Глава Следкома поручил доложить о нарушении прав учащихся.

По данным Следкома, "в средствах массовой информации сообщается о нарушении прав жителей села Новокулей Республики Дагестан на качественную дорожную инфраструктуру. На протяжении длительного времени автомобильные дороги в населенном пункте находятся в непригодном состоянии".

Отмечается, что "несмотря на выделение денежных средств на ремонт, до настоящего времени работы выполнены не в полном объеме. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли", - сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

Ранее в соцсетях распространилось видео, опубликованное Telegram-каналом "Черновик 2.0", который насчитывает более 6 тысяч подписчиков. К 23:00 пост набрал 1750 просмотров. Видео сопровождается жалобой жителей поселка, которую публикует Telegram-канал.

В посёлке Новокули года полтора назад, на нашей улице, якобы проводили канализацию. И после этих работ прогнули грунт земли (так как раньше у нас никогда не образовывались ямы с лужами).

А вот сейчас у нас там не пройти и не проехать. Во всем посёлке уже всё сухо, нет луж, ям, грейдер проехал все выровнял, а на нашей улице уже 2-3 неделю ниче не просыхает. Дети элементарно не могут пойти спокойно в школу, машины встают в этих ямах. Просьба компетентных органов взяться за эти улицу, передал Telegram-канал жалобу жителей.