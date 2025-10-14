Жители кубанского села пожаловались на бездействие властей после разлива реки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители затопленного села Ольгинка, где 60 домов оказались отрезанными от аптеки, магазинов и школы из-за ночного дождя, обратились к властям и обвинили их в бездействии.

Как писал "Кавказский узел", в поселке Ольгинка из-за осадков разлился горный ручей. Это стало причиной скопления воды во дворе школы № 19. Дети и педагоги не смогли попасть в учебное заведение, занятия отменили. Само здание не затопило. Кроме того, в селе Молдавановка Туапсинского округа после дождей размыло автомобильную переправу через реку и пешеходный мост. Спасатели организовали для сельчан веревочную переправу.

Жители села "Ольгинка" рассказали, что каждый раз при более-менее продолжительных ливнях речка Сатанок выходит из берегов и топит единственную дорогу, соединяющую микрорайон "Урочище Монах" с центром поселка. Видео, опубликованное Telegram-каналом Kub Mash, который насчитывает более 117 тыс. подписчиков, к 19:00 мск набрало более 14 тыс. просмотров.

"В 2020 году приобрел земельный участок в микрорайоне "Урочище Монах", в настоящее время работаю в поселке "Новомихайловск". Вот сегодня не смог попасть на работу, поскольку переехать вброд на легковом автомобиле не представляется возможным. Администрация никаких мер по благоустройству муниципальных территорий, строительству мостов, дорог и переправ вот уже 5 пятый год не принимает", - заявил на видео военный пенсионер, житель микрорайона.

" Сегодня, как и все жители микрорайона не смог попасть в свой дом на автомобиле из-за разлива реки. Надо что-то решать, это не дело - ходить по тропинкам в обход", - пожаловался другой житель.

"Ни школьный автобус не ходит, так как дороги нету. Детей невозможно в школу водить или возить. Никак. А если малолитражный транспорт, то тут вообще не проехать. Безопасность не обеспечена. Ребенок идет в школу – течением снесет. В пять часов уже сумерки, довольно темно. У многих детей дополнительные занятия. Репетитор и так далее. Как им возвращаться домой?" – говорит за кадром жительница.

"Отписки, простые отписки и ничего не делается. И еще говорят о том, что мы вас просто выкинем за пределы населенного пункта. Ваш район станет СНТ, ДНП и так далее. И мы вам делать ничего не обязаны. Они будут лично вашими проблемами", - пожаловалась другая жительница.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в своем Telegram - канале, что следит за ситуацией в Туапсинском муниципальном округе.

"Из-за обильных осадков в течение суток там поднялся уровень воды в реке Шапсухо, смыло временную переправу в селе Молдавановка. Коллеги доложили, что пешеходное и автомобильное сообщение уже восстановили. Не снимаю с контроля ситуацию в урочище у села Ольгинка. Сейчас вода там перестала прибывать. Как только позволит погода, приступим к восстановлению дорожной инфраструктуры", - отчитался губернатор.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Туапсе температуре воздуха +16 градусов, облачно, умеренный дождь. В ночь на 15 октября температура воздуха понизится до +12 градусов, ожидается умеренный дождь.