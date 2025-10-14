×

Кавказский узел

17:50, 14 октября 2025

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии более 253 миллиона евро

Ингурский мост между Грузией и Абхазией. Фото: Marcin Konsek / Wikipedia

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия должна выплатить Грузии более 253 миллионов евро за нарушения прав человека, вызванные ужесточением административной границы после войны 2008 года.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2023 года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить более 129 млн евро компенсаций Грузии. Согласно решению ЕСПЧ, после перемирия власти России несли ответственность за ситуацию в регионе конфликта и должны были обеспечить соблюдение конвенции о правах человека.

В своем решении по делу "Грузия против России" от 14 октября Европейский суд по правам человека единогласно обязал Россию выплатить 253 018 000 евро в качестве компенсации морального вреда более чем 29 000 пострадавшим. Суд признал, что создание с 2009 года линий разграничения в Абхазии и Южной Осетии нарушило права примерно 29 000 человек, которым присуждена компенсация морального ущерба, информирует издание Civil Georgia

Дело касалось процесса "бордеризации", начавшегося после войны 2008 года и ограничившего свободное пересечение административной границы между контролируемой Тбилиси территорией и регионами Абхазия и Цхинвали, уточняет издание.

Суд постановил, что Россия должна выплатить Грузии следующие суммы в качестве компенсации морального ущерба: "1 300 000 евро за чрезмерное применение силы против группы из не менее 20 этнических грузин, в нарушение статьи 2 (право на жизнь), 1 976 000 евро за жестокое обращение с группой из не менее 76 этнических грузин со стороны российских или де-факто абхазских и югоосетинских сил после их ареста за "нарушение границы" и отсутствие эффективного расследования их заявлений о жестоком обращении в нарушение статьи 3 (запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), 5 172 000 евро за незаконное задержание не менее 2586 этнических грузин российскими или де-факто абхазскими и югоосетинскими силами после их ареста за "нарушение границы" в нарушение статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность)", - говорится в решении суда.

Также суд постановил выплатить "320 000 евро за незаконные ограничения повседневного передвижения через административную границу группы из не менее 64 этнических грузин в нарушение статьи 2 Протокола № 4 (свобода передвижения); 224 250 000 евро за незаконные ограничения доступа группы из не менее 23 000 этнических грузин к их домам, земле и семьям, в нарушение статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни и жилища) и статьи 1 Протокола № 1 (защита собственности); и 20 000 000 евро за отказ в праве на образование на грузинском языке группе из не менее 4000 этнических грузин, в нарушение статьи 2 Протокола № 1 (право на образование)", - сказано в решении.

"Комитет министров Совета Европы продолжает контролировать исполнение решений, вынесенных Судом против России", - говорится в постановлении, где подчеркивается, что Москва все еще обязана произвести выплаты.

Глава Ассоциации молодых юристов Нона Курдованидзе заявила о необходимости создания международного компенсационного фонда. По её словам, учитывая, что Россия больше не является членом Совета Европы, создание международного компенсационного фонда облегчило бы исполнение этого и предыдущих решений, вынесенных против России, сообщает телеканал TV Pirveli.

"Сегодня Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Грузии 252 миллиона евро за масштабные нарушения прав человека в оккупированных регионах, связанные с продолжающимся процессом "бордеризации" с оккупированными регионами Абхазии и Южной Осетии. Это решение вновь поднимает вопрос о том, как должно исполняться это решение, когда Россия больше не является членом Совета Европы. Одним из решений могло бы стать создание международного компенсационного фонда, который способствовал бы исполнению этого и предыдущих решений, вынесенных против России. В начале 2024 года Ассоциация молодых юристов обратилась в МИД Грузии с просьбой о содействии в этом направлении. Однако инициатива осталась без ответа", заявила Курдованидзе.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 10 тысяч евро компенсации морального ущерба вдове голландского журналиста Стана Сториманса, который погиб в Гори во время пятидневной войны 2008 года. 

Автор: Кавказский узел

