×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:59, 12 октября 2025

Участники протестов в Армении потребовали выселения семьи односельчан

Участники акции протеста. Мердзаван, 12 октября 2025 года. Кадр видео News.am https://www.youtube.com/watch?v=O7Nvhm42RK4

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции протеста в Армавирской области в связи с убийством главы Паракара призвали семью Ахтоянов покинуть общину.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября был задержан Нарек Оганян, подозреваемый по делу об убийстве Володи Григоряна - главы укрупненной общины Паракар Армавирской области. На следующий день Оганян был заключен под стражу, а силовики задержали второго подозреваемого - 20-летнего Геворка Арутюняна. Арутюнян признался в убийстве и указал местонахождение автомата, из которого был застрелен Григорян. Он также был арестован.

23 сентября в селе Мердзаван (которое входит в укрупненную общину Паракар) были застрелены Володя Григорян и его друг, сотрудник полиции Карен Абрамян. Кроме того, был ранен третий человек. В полиции заявили, что убийство связано с личным конфликтом и не носило политического характера.

Сегодня в селе Мердзаван прошла акция протеста сторонников убитого Володи Григоряна, сообщает News.am. "Собравшиеся граждане требуют от правоохранительных органов провести справедливое расследование и установить личности всех участников преступления", - говорится в публикации издания.

Кроме того, жители Мердзавана потребовали, чтобы Ахтояны покинули общину. "Мы хотим жить в мире. Пока эта семья здесь, мы не можем жить спокойно", - сказал изданию один из протестующих.

Жители укрупнённой общины Паракар заявили, что обратятся к правительству с просьбой о выселении семьи Ахтоянов. "Мы обратимся к правительству с петицией с просьбой прекратить проживание Мгера Ахтояна и его семьи во всех населённых пунктах общины Паракар, чтобы снять напряжённость", - привело издание слова одного из участников акции.

5 февраля произошло вооруженное нападение на дом главы села Мердзаван Мгера Ахтояна. В результате погиб двоюродный брат Ахтояна - Григор Оганян (близкий родственник Нарека Оганяна). Брат Володи Григоряна Пайкар Григорян - один из обвиняемых по делу об убийстве Григора Оганяна.

7 октября кандидат от партии "Страна для жизни" Оник Ахвердян был избран новым главой общины Паракар. Ахвердян, представляющий блок "Единство", был избран 12 голосами. Фракции "Гражданский договор" и блок "Давид Минасян" не участвовали во внеочередном заседании Совета старейшин, сообщило 7 октября Armenia Today.

Оник Ахвердян занимал второе место после Григоряна в партийных списках на выборах 2021 года и весной 2025 года, отмечается в публикации.

Напомним, 30 марта прошли внеочередные выборы в Совет старейшин Паракара. Победу одержал оппозиционный блок "Единство", лидер списка которого - Володя Григорян - стал главой общины.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:59, 12 октября 2025
Военнослужащий из Котово убит в военной операции
13:00, 12 октября 2025
Глава Крымского района заключен под стражу
09:03, 12 октября 2025
Угроза атаки беспилотников объявлена в Волгоградской области
08:03, 12 октября 2025
Трое военных из Волгоградской области убиты в боевых действиях
14:28, 11 октября 2025
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
13:30, 11 октября 2025
Четыре человека арестованы по делу о беспорядках в Тбилиси
Все события дня
Новости
Пикет Александра Шерченкова. Ереван, 11 октября 2025 года. Фото RusNews https://t.me/rusnews/75711
07:03, 12 октября 2025
Пикетчик в Ереване призвал освободить осужденного по делу "Сети"*
03:57, 11 октября 2025
Высокопоставленный офицер осужден в Армении за оставление поля боя
Лилия Манюхина. Фото: скриншот публикации на странице адвоката Ерицяна в соцсети Ռոման Երիցյան / Facebook **
03:55, 9 октября 2025
Россия потребовала экстрадировать из Армении московскую активистку
00:59, 9 октября 2025
Георгий Киноян освобожден из-под стражи в Армении
Арсен Гукасян. Фото: https://armeniatoday.am/law-ru/969539/
16:00, 7 октября 2025
Заключен под стражу участник протестной акции в Ереване
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Юрий Напсо. Фото из телеграм-канала Напсо https://t.me/NapsoYuriy/289
12 октября 2025, 12:02
Законность получения Юрием Напсо земель в Сочи поставлена под сомнение

Обмен заключенными. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.
10 октября 2025, 10:40
Москва и Баку освободили по одному арестованному после встречи президентов

Гела Мтивлишвили. Фото: Mtisambebi.ge
10 октября 2025, 02:10
ЕСПЧ начал рассматривать дело журналиста Мтивлишвили

Звиад Ратиани. Фото: https://www.interpressnews.ge/ka/article/473436-poet-zviad-ratianis-sakmeze-sasamartlo-zepiri-mosmenis-gareshe-imsjelebs
09 октября 2025, 18:20
Звиад Ратиани приговорен к заключению

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше