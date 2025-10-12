Участники протестов в Армении потребовали выселения семьи односельчан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции протеста в Армавирской области в связи с убийством главы Паракара призвали семью Ахтоянов покинуть общину.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября был задержан Нарек Оганян, подозреваемый по делу об убийстве Володи Григоряна - главы укрупненной общины Паракар Армавирской области. На следующий день Оганян был заключен под стражу, а силовики задержали второго подозреваемого - 20-летнего Геворка Арутюняна. Арутюнян признался в убийстве и указал местонахождение автомата, из которого был застрелен Григорян. Он также был арестован.

23 сентября в селе Мердзаван (которое входит в укрупненную общину Паракар) были застрелены Володя Григорян и его друг, сотрудник полиции Карен Абрамян. Кроме того, был ранен третий человек. В полиции заявили, что убийство связано с личным конфликтом и не носило политического характера.

Сегодня в селе Мердзаван прошла акция протеста сторонников убитого Володи Григоряна, сообщает News.am. "Собравшиеся граждане требуют от правоохранительных органов провести справедливое расследование и установить личности всех участников преступления", - говорится в публикации издания.

Кроме того, жители Мердзавана потребовали, чтобы Ахтояны покинули общину. "Мы хотим жить в мире. Пока эта семья здесь, мы не можем жить спокойно", - сказал изданию один из протестующих.

Жители укрупнённой общины Паракар заявили, что обратятся к правительству с просьбой о выселении семьи Ахтоянов. "Мы обратимся к правительству с петицией с просьбой прекратить проживание Мгера Ахтояна и его семьи во всех населённых пунктах общины Паракар, чтобы снять напряжённость", - привело издание слова одного из участников акции.

5 февраля произошло вооруженное нападение на дом главы села Мердзаван Мгера Ахтояна. В результате погиб двоюродный брат Ахтояна - Григор Оганян (близкий родственник Нарека Оганяна). Брат Володи Григоряна Пайкар Григорян - один из обвиняемых по делу об убийстве Григора Оганяна.

7 октября кандидат от партии "Страна для жизни" Оник Ахвердян был избран новым главой общины Паракар. Ахвердян, представляющий блок "Единство", был избран 12 голосами. Фракции "Гражданский договор" и блок "Давид Минасян" не участвовали во внеочередном заседании Совета старейшин, сообщило 7 октября Armenia Today.

Оник Ахвердян занимал второе место после Григоряна в партийных списках на выборах 2021 года и весной 2025 года, отмечается в публикации.

Напомним, 30 марта прошли внеочередные выборы в Совет старейшин Паракара. Победу одержал оппозиционный блок "Единство", лидер списка которого - Володя Григорян - стал главой общины.