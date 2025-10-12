Законность получения Юрием Напсо земель в Сочи поставлена под сомнение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Свидетели заявили суду, что бывший депутат Госдумы Юрий Напсо получил контроль над земельными участками в Сочи с помощью незаконных судебных решений и фиктивных договоров.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября стало известно, что Центральный райсуд Сочи удовлетворил иск прокуратуры и изъял в пользу государства около 60 объектов недвижимости, которые, по данным ведомства, принадлежат Юрию Напсо или его близким. Это решение обжаловано в вышестоящем суде, сообщил адвокат Напсо.

В конце мая суд оставил в силе решение депутатов Госдумы, которые проголосовали за досрочное лишение Юрия Напсо депутатских полномочий. Его представитель утверждал, что Напсо лишили мандата из-за неправильного подсчета пропусков рабочих дней.

Юрий Напсо, по словам свидетелей, незаконно завладел рядом земельных участков, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на текст решения суда об обращении имущества Напсо в собственность государства.

"Свидетель рассказала, что Напсо Ю.А. незаконно завладевал земельными участками, находящимися в федеральной и муниципальной собственности, путем неправомерного строительства на них объектов недвижимости и последующего оформления прав на них через незаконные судебные решения. Этому способствовали приятельские отношения Напсо Ю. А. с судьями Лазаревского районного суда города Сочи", - цитирует документ агентство.

Согласно решению суда, другой свидетель заявил, что Напсо, в частности, незаконно завладел рядом объектов в курортном поселке Лоо в Сочи. В этом, как сказано в документе, ему помогли сотрудники администрации города и судебные приставы, говорится в публикации.

Юрий Напсо объявлен в розыск по статье об изнасиловании Следком объявил в федеральный розыск бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо по делу об изнасиловании. Напсо отверг обвинения.

Эти же сведения и цитаты из судебного решения сегодня опубликовало РИА Новости со ссылкой на материалы суда. По словам свидетеля, Напсо получил контроль над объектами в Лоо "с помощью фиктивных договоров покупки-продажи недвижимости от имени сотрудников его подконтрольных компаний", пишет агентство. Подробности о свидетелях, давших эти показания, в публикациях не приведены.

Напомним, в октябре 2024 года стало известно, что Центральный райсуд Сочи по иску генпрокуратуры обратил в пользу государства предприятия, земельные участки и объекты недвижимости, которыми владел и управлял Юрий Напсо и 14 аффилированных с ним лиц. Согласно иску, Юрий Напсо в нарушение антикоррупционного законодательства, будучи депутатом Госдумы, продолжал заниматься бизнесом, а также приобрел дорогостоящие объекты недвижимости, не декларируя сведения об этом.

По оценкам прокуратуры, ущерб составил более 1,2 млрд рублей. По требованию истца в доход государства суд изъял 100% долей в уставном капитале ООО "Национальная топливная компания", ООО "Кубаньойл" и ООО "Сочипетрол", а также АЗС, десятки объектов недвижимости и земельные участки в разных районах Сочи.

Сам Юрий Напсо заявил тогда изданию "Коммерсант-Кубань", что лично не владел указанным в иске имуществом. "Я один из ответчиков в этом процессе. Речь идет об имуществе, которое когда-то давно принадлежало моей бывшей супруге. Все спорные активы были в ее декларации. Много лет назад бывшая жена брала кредиты, чтобы купить эти активы", - рассказал он в октябре 2024 года.