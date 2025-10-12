×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:02, 12 октября 2025

Законность получения Юрием Напсо земель в Сочи поставлена под сомнение

Юрий Напсо. Фото из телеграм-канала Напсо https://t.me/NapsoYuriy/289

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Свидетели заявили суду, что бывший депутат Госдумы Юрий Напсо получил контроль над земельными участками в Сочи с помощью незаконных судебных решений и фиктивных договоров.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября стало известно, что Центральный райсуд Сочи удовлетворил иск прокуратуры и изъял в пользу государства около 60 объектов недвижимости, которые, по данным ведомства, принадлежат Юрию Напсо или его близким. Это решение обжаловано в вышестоящем суде, сообщил адвокат Напсо.

В конце мая суд оставил в силе решение депутатов Госдумы, которые проголосовали за досрочное лишение Юрия Напсо депутатских полномочий. Его представитель утверждал, что Напсо лишили мандата из-за неправильного подсчета пропусков рабочих дней.

Юрий Напсо, по словам свидетелей, незаконно завладел рядом земельных участков, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на текст решения суда об обращении имущества Напсо в собственность государства.

"Свидетель рассказала, что Напсо Ю.А. незаконно завладевал земельными участками, находящимися в федеральной и муниципальной собственности, путем неправомерного строительства на них объектов недвижимости и последующего оформления прав на них через незаконные судебные решения. Этому способствовали приятельские отношения Напсо Ю. А. с судьями Лазаревского районного суда города Сочи", - цитирует документ агентство.

Согласно решению суда, другой свидетель заявил, что Напсо, в частности, незаконно завладел рядом объектов в курортном поселке Лоо в Сочи. В этом, как сказано в документе, ему помогли сотрудники администрации города и судебные приставы, говорится в публикации.

Юрий Напсо. Фото: https://gs-sochi.ru/
15:14 26.09.2025
Юрий Напсо объявлен в розыск по статье об изнасиловании
Следком объявил в федеральный розыск бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо по делу об изнасиловании. Напсо отверг обвинения.

Эти же сведения и цитаты из судебного решения сегодня опубликовало РИА Новости со ссылкой на материалы суда. По словам свидетеля, Напсо получил контроль над объектами в Лоо "с помощью фиктивных договоров покупки-продажи недвижимости от имени сотрудников его подконтрольных компаний", пишет агентство. Подробности о свидетелях, давших эти показания, в публикациях не приведены.

Напомним, в октябре 2024 года стало известно, что Центральный райсуд Сочи по иску генпрокуратуры обратил в пользу государства предприятия, земельные участки и объекты недвижимости, которыми владел и управлял Юрий Напсо и 14 аффилированных с ним лиц. Согласно иску, Юрий Напсо в нарушение антикоррупционного законодательства, будучи депутатом Госдумы, продолжал заниматься бизнесом, а также приобрел дорогостоящие объекты недвижимости, не декларируя сведения об этом.

По оценкам прокуратуры, ущерб составил более 1,2 млрд рублей. По требованию истца в доход государства суд изъял 100% долей в уставном капитале ООО "Национальная топливная компания", ООО "Кубаньойл" и ООО "Сочипетрол", а также АЗС, десятки объектов недвижимости и земельные участки в разных районах Сочи.

Сам Юрий Напсо заявил тогда изданию "Коммерсант-Кубань", что лично не владел указанным в иске имуществом. "Я один из ответчиков в этом процессе. Речь идет об имуществе, которое когда-то давно принадлежало моей бывшей супруге. Все спорные активы были в ее декларации. Много лет назад бывшая жена брала кредиты, чтобы купить эти активы", - рассказал он в октябре 2024 года.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:03, 12 октября 2025
Угроза атаки беспилотников объявлена в Волгоградской области
08:03, 12 октября 2025
Трое военных из Волгоградской области убиты в боевых действиях
14:28, 11 октября 2025
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
13:30, 11 октября 2025
Четыре человека арестованы по делу о беспорядках в Тбилиси
08:54, 11 октября 2025
Минобороны насчитало 34 сбитых дрона в двух регионах ЮФО
07:54, 11 октября 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
Все события дня
Новости
Вадим Харченко (включен в реестр иностранных агентов). Фото предоставлено "Кавказскому узлу" защитой Харченко.
02:07, 12 октября 2025
Судья отказалась рассматривать дело Вадима Харченко*
Выбросы на Бугазской косе. Скриншот фото штаба "Сети, сито, лопата" от 11.10.25, https://t.me/setisitolopata/1662.
20:34, 11 октября 2025
Новые выбросы мазута на Кубани зафиксировали блогеры и волонтеры
Виктор Момотов. Стоп-кадр видео журнала "Судья", https://vkvideo.ru/video-211040710_456239053?ref_domain=yastatic.net
19:28, 11 октября 2025
Юристы усомнились в возможности мирового соглашения по изъятию имущества у Момотова
Сергей Лесь. Скриншот фото из его Telegram-канала от 27.09.25, https://t.me/sergeyi_les/24892.
17:28, 11 октября 2025
Источники сообщили о задержании главы Крымского района
23:13, 10 октября 2025
Задержан подозреваемый в поджоге сотовой вышки близ Туапсе
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Обмен заключенными. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.
10 октября 2025, 10:40
Москва и Баку освободили по одному арестованному после встречи президентов

Гела Мтивлишвили. Фото: Mtisambebi.ge
10 октября 2025, 02:10
ЕСПЧ начал рассматривать дело журналиста Мтивлишвили

Звиад Ратиани. Фото: https://www.interpressnews.ge/ka/article/473436-poet-zviad-ratianis-sakmeze-sasamartlo-zepiri-mosmenis-gareshe-imsjelebs
09 октября 2025, 18:20
Звиад Ратиани приговорен к заключению

Анастасия Цапок. Фото: https://www.instagram.com/p/C6j8Ro7ob1k/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
09 октября 2025, 16:52
Дочь Цапка лишена прав после аварии под Таганрогом

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше