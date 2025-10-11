Суд отказался освободить Джаруллу Омарова из-под стражи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд вопреки просьбе защиты продлил срок содержания под стражей бывшего главы Дахадаевского района Дагестана, арестованного по делу о мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", в январе бывший глава Дахадаевского района Джарулла Омаров был задержан по подозрению в незаконном оформлении права аренды на четыре участка сельхозземель. 17 января он был арестован по делу о мошенничестве.

По версии следствия, в 2015-2016 годах чиновник незаконно переоформил на подконтрольное ему ООО "Лоза" право аренды четырех земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности республики. Участки общей площадью 1916 гектаров расположены на территории Дербентского и Каякентского районов республики, их стоимость оценена в 164 миллиона рублей.

Суд продлил срок содержания Джаруллы Омарова под стражей, сообщает сегодня "Черновик", отметив, что решение было принято 8 октября.

Защита просила перевести Омарова под домашний арест или избрать ему другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Однако суд счел, что бывший глава района, который ранее работал и в правоохранительных органах, может помешать следствию, выйдя из СИЗО, говорится в публикации.

Напомним, Джарулла Омаров возглавлял Дахадаевский район с 2007 по 2022 годы. 5 февраля 2022 года Кайтагский райсуд прекратил полномочия Омарова по иску главы республики Сергея Меликова. Иск был связан с тем, что запланированные на конец 2021 года выборы главы Дахадаевского района не состоялись. Депутаты районного собрания тогда перенесли их на год, и на этот период полномочия главы сохранил Джарулла Омаров.

Однако покинул должность Омаров лишь спустя несколько месяцев - 6 июня 2022 года на сессии районного совета депутатов. Собрание депутатов муниципалитета присвоило ему звание "Почётный глава Дахадаевского района".

В 2015 году против Джаруллы Омарова возбуждалось дело о злоупотреблении полномочиями. Следствие заподозрило, что он причастен к подлогу документов и незаконной передаче квартир, предназначенных для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Но Советский райсуд Махачкалы удовлетворил жалобу адвоката Омарова и признал незаконным возбуждение уголовного дела.

В 2013 году местные жители пытались добиться отставки Омарова. Они заявляли о фальсификациях на выборах главы района и требовали новых, досрочных выборов.