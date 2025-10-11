25 человек оштрафованы за запуск беспилотников в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С начала года к административной ответственности были привлечены 25 жителей Дагестана и гостей республики, которые использовали БПЛА вопреки запрету.

Как сообщал "Кавказский узел", в Дагестане в сентябре 2023 года был введен запрет на использование беспилотников. Он, однако, не распространяется на органы власти и предприятия гособоронзаказа.

С начала года 25 человек были привлечены к ответственности в Дагестане за использование беспилотников, пишет 10 октября "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Местные власти сообщают, что в последнее время случаи несанкционированного запуска дронов в республике участились. При этом в сообщении пресс-службы не уточняется, какие штрафы были выписаны нарушителям, однако в соответствии со статьей 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) им грозит штраф до 500 тысяч рублей.