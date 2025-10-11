Два человека погибли при взрыве боеприпаса в Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В гараже частного дома в поселке Степной взорвался боеприпас, погибли два человека, еще один госпитализирован.

Инцидент произошел в гараже на территории частного дома в поселке Степной Ленинского района.

По предварительным данным, во время разбора сдетонировал боеприпас, который мог быть найден в ходе незаконных поисковых работ, сообщает 10 октября "Коммерсант".

Погибли мужчины 35 и 36 лет, один из них - хозяин дома. Еще один 48-летний мужчина госпитализирован с различными травмами, пишет "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце августа на окраине села Аршты в Ингушетии был найден схрон с оружием и боеприпасами, который, по данным силовиков, принадлежал убитому в Чечне лидеру боевиков.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.