23:13, 10 октября 2025

Задержан подозреваемый в поджоге сотовой вышки близ Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Туапсе, который по версии следствия, облил горючей жидкостью и поджег вышку сотовой связи вблизи села Холодный родник, задержан силовиками. 

"Сотрудники отдела уголовного розыска полиции Туапсинского района совместно с коллегами из краевого управления ФСБ задержали 34-летнего жителя Туапсе по подозрению в повреждении имущества телекоммуникационной компании", - сообщает пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

По версии силовиков, "мужчина облил горючей жидкостью и поджег вышку сотовой связи вблизи села Холодный родник". Подозреваемого задержали по месту жительства. Размер причиненного ущерба устанавливается, добавляет ведомство.

"По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Туапсинцу грозит до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что было передано в суд дело трех молодых людей, подозреваемых в поджоге сотовой вышки в поселке Тлюстенхабль и железнодорожного локомотива в Краснодаре.

