15:52, 9 октября 2025

Аналитики оценили реакцию Баринова на переименования в Чечне

Игорь Баринов. Фото: https://fadn.gov.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вмешательство главы Федерального агентство по делам национальностей в конфликт генерала Шаманова и руководства Чечни показывает степень недовольства действиями Кадырова в Москве, в то же время его высказывание носит лишь формальный характер.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября в Госдуме обсуждались законопроекты о переименовании трех чеченских городов, депутаты одобрили их в первом чтении. Участник чеченских войн, генерал Владимир Шаманов назвал переименования казачьих станиц в Чечне стиранием исторической памяти после того, как из республики выдавили русскоязычное население. Власти Чечни непосредственно отреагировали на его выступление только 2 октября - Рамзан Кадыров назвал Шаманова преступником, которого нужно отдать под трибунал. В тот же день Кадыров назвал Шаманова "гиеной", а депутат Госдумы Адам Делимханов - трусом и диверсантом. Кадыров обратился к генералу, предложив ему отправиться "на передовую в зону СВО"; в то же время он пообещал Шаманову, что они "встретятся в суде”. Первоначально власти Чечни использовали жителей, чтобы возразить депутату Шаманову.  Федеральное агентство по делам национальностей не поддерживает переименование станиц Наурской и Шелковской в Чечне, заявил глава агентства Игорь Баринов, отвечая на вопрос депутата Шаманова. Сам Шаманов отказался публично реагировать на высказывания руководства Чечни. 

 Законопроект о переименовании Наурской в Невре указывает, что новое название, - "север" в переводе с чеченского, - отражает "наиболее характерные признаки" географического объекта. Город Шелковская на левом берегу Терека власти Чечни решили переименовать в честь реки - в Терек. Решение переименовать Серноводское в Серноводск обосновано соображениями о сочетании имени города с названием курорта Серноводск-Кавказский, расположенного на его территории. Подробнее о переименованиях и критикой в связи с ними рассказывает справка "Кавказского узла" "Дискуссия о переименовании городов Чечни". 

Шаманов среди определенной части российских элит имеет славу покорителя Чечни, считает член Совета Адама Смита, политолог Сергей Бойко.

"Удивительно, что Баринов вместо того, чтобы дистанцироваться от конфликта, символически поддержал Шаманова. По всей видимости, часть федеральных элит тестирует на теме переименования текущее влияние Кадырова", - отметил он.

Поэтому, по мнению политолога, можно ожидать агрессивную реакцию Кадырова, в частности попытки возбудить уголовное дело за военные преступления на Шаманова. "Баринова тоже ждет испытание на прочность от какого-то "хамского" наезда Кадырова или Делимханова", - указал Бойко.

Шаманова воспринимают как своего представителя те, кому «поперёк горла» политика Кадырова, считает политолог, профессор РГГУ Алексей Кузьмин.

"Генерал Шаманов в Чечне, помнится, повоевал. По этому поводу ему вся эта ситуация с Кадыровским правлением поперек горла была всегда. Потому что у власти там люди, которые <в ходе чеченских кампаний> убивали его людей... Он же ведь, кроме того, что политик, ещё и военный, и с этой точки зрения,как военный, вынужден брать под козырёк, а как политик, вынужден соизмерять свои силы. Но он еще живой человек", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению профессора, выступление Баринова является определённым индикатором.

"Особенно учитывая, что очень непростые отношения складываются между чеченским руководством и нынешним руководством министерства обороны, довольно внятно <руководству Чечни > дают понять, что эпоха вольницы заканчивается. Тем более, что они уже действительно потеряли берега. Здесь нет ничего сверхъестественного, что в воюющей стране терпеть абсолютную вольницу никто не будет. А кто не поймёт — тому объяснят", - считает Кузьмин.

Критиковать из центра позицию руководства республик чревато опасностями, считает политолог, доктор исторических наук, профессор РАНХиГС Дмитрий Слизовский.

«В настоящее время всякого рода попытки вклиниться в межнациональные отношения, на почве обращения, допустим, к руководству Чеченской Республики или любой из республик, крайне нежелательно. Это означает, что возможны процессы, которые окажутся в ближайшее время почти неуправляемы. Подъём или будирование, или включение, вынесение в общественное пространство вопросов, связанных с межнациональными отношениями (со стороны федеральных чиновников и депутатов), очень-очень на сегодняшний день опасное явление", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам профессора, переименование — это прерогатива всё-таки населения конкретных административно-территориальных образований, включая и республики.

"Попытки переименовать или внести другие коррективы в административно-территориальное устройство и названия городов и весей, деревень, посёлков, аулов — это прерогатива только местных органов власти и, самое главное, населения этих территорий. Большая опасность этого не понимать", - пояснил Слизовский.

По мнению политолога Дмитрия Абросимова,  Баринов не поддержал впрямую Шаманова.

«Он заявил, что была юридическая ошибка, что не позаботились, чтобы организовать общественные слушания по этому вопросу. Да, это прерогатива региональных властей, но нужно было придерживаться процедуры», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению политолога, Шаманов не имеет политического веса ни на федеральном, ни на региональном уровне. "Его уважает «братство десантников». Те, кто воевал в Чечне, в том числе под его командованием. Но нельзя сказать, что у него есть какой-то политический вес», - полагает Абросимов.

Слова Шаманова о Чечне не имеют признаков преступления, а преследование генерала за действия во время чеченских кампаний не в интересах Кремля. Выпады чеченских властей в его адрес можно квалифицировать как оскорбление или клевету, но власти России постараются замять конфликт, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя судебные перспективы конфликта Кадырова и Шаманова. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

