Блогер осужден в Азербайджане за призывы к свержению власти

К шести с половиной годам лишения свободы приговорил суд в Баку блогера Мехмана Мамедова, признав виновным в призывах против государства. Он был экстрадирован с семьей из Швейцарии.

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор блогеру Мехману Мамедову, обвиняемому в призывах против государства.

По данным следствия, Мамедов вместе с блогерами Манафом Джалилзаде и Сулейманом Сулейманлы, которые проживают в Швейцарии, создал группировку и распространяли призывы, направленные на насильственный захват власти, пишет 6 октября Oxu.az.

Мамедов был депортирован властями Швейцарии вместе с семьей и экстрадирован в Азербайджан. Ему предъявлено обвинение по статье 281.2 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц) УК Азербайджана.

Суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что проживающий в Швейцарии Манаф Джалилзаде подвергся нападению незнакомцев азербайджанского происхождения, которые требовали у него прекратить критиковать власти и принести публичные извинения, угрожая в противном случае избить его.