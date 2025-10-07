Блогер осужден в Азербайджане за призывы к свержению власти
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
К шести с половиной годам лишения свободы приговорил суд в Баку блогера Мехмана Мамедова, признав виновным в призывах против государства. Он был экстрадирован с семьей из Швейцарии.
Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор блогеру Мехману Мамедову, обвиняемому в призывах против государства.
По данным следствия, Мамедов вместе с блогерами Манафом Джалилзаде и Сулейманом Сулейманлы, которые проживают в Швейцарии, создал группировку и распространяли призывы, направленные на насильственный захват власти, пишет 6 октября Oxu.az.
Мамедов был депортирован властями Швейцарии вместе с семьей и экстрадирован в Азербайджан. Ему предъявлено обвинение по статье 281.2 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц) УК Азербайджана.
Суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.
Ранее "Кавказский узел" писал, что проживающий в Швейцарии Манаф Джалилзаде подвергся нападению незнакомцев азербайджанского происхождения, которые требовали у него прекратить критиковать власти и принести публичные извинения, угрожая в противном случае избить его.
