19:55, 6 октября 2025

Ростовский Z-активист пожаловался на обыск по делу о призывах к экстремизму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонник незарегистрированной партии "Другая Россия" Алексей Леоненко отбыл трехдневный арест в спецприемнике, после чего силовики провели в его квартире обыск по делу о призывах к экстремизму, изъяв ноутбук и телефон. 

Леоненко силовики задержали возле его дома ночью 2 октября, на следующий день суд арестовал его на трое суток по статье о неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП). Срок его ареста истекал вечером 5 октября, но Леоненко, по словам соратников, не выпустили из спецприемника. 

Сегодня стало известно, что у Леоненко прошел обыск по уголовному делу о призывах к экстремизму: силовики 5 октября сразу из спецприемника отвезли его домой для обыска в квартире, следует из публикации в Telegram-канале "Прямое действие Z". 

"За эти три дня я не виделся с адвокатом, ни с кем не созванивался, не в курсе вообще, где мои документы. Изъяли телефон, изъяли ноутбук”, - говорит на видео Леоненко, который сейчас находится на свободе.

Обыск проходил по делу о призывах к экстремизму в интернете (часть 2 статьи 280 УК России, предусматривает до пяти лет лишения свободы или принудительных работ), при этом статус Леоненко по этому делу не известен. 

С чем было связано первоначальное задержание Леоненко, ни он, ни его соратники не поясняют. В канале "Национальная правозащита", принадлежащем сторонникам "Другой России", утверждается, что "на действия силовиков будут поданы жалобы за неправомерные действия в отношения Алексея", сам Леоненко при этом характеризуется как "заметный гуманитарщик" и "активный участник политической жизни" Ростова-на-Дону”. 

Сторонники "Другой России" в Ростовской области перед сентябрьскими выборами губернатора расклеивали в Ростове-на-Дону нецензурные листовки со словами: "Это (совсем) не выборы!", отмечает 7х7 (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов). Материалы о прошедших выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы-2025: юг России".

Автор: "Кавказский узел"

