Жители двух сел на Ставрополье пожаловались на отсутствие транспорта
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Жители села Новоблагодарное и хутора Калаборка в Предгорном округе уже второй месяц живут без рейсового автобуса, который соединял их с городом Лермонтов. Ни один из перевозчиков не подал заявку на конкурс по обслуживанию маршрута.
Жители сел на Ставрополье записали видеообращение, в котором пожаловались, что из-за отсутствия рейсового автобуса, добраться до школы, колледжа, больницы или работы теперь стало проблемой. А все обращения к чиновникам пока не дали результата. Видео опубликовало издание "Блокнот Ставрополь" на своей странице во "ВКонтакте".
С жалобой обратились до двух десятков жителей. "На этом автобусе ездили школьники, студенты, работники и пенсионеры. Теперь дети не могут попасть в школу, взрослые - на работу, а пожилым людям даже в больницу не на чем доехать. Просим обратить внимание и вернуть автобус", - заявили они на видео.
По словам местных жителей, рейсовый автобус перестал ходить с августа, жалобы направляли в миндор (Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края) и главе округа. Вскоре получили ответ, что 16 сентября пройдет новый тендер на маршрут. Но конкурс состоялся безрезультатно - ни один перевозчик не подал заявку.
Жители собрали 512 подписей и направили коллективное обращение в правительство Ставрополья и министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Но получили лишь ответ, что в октябре будет проведен новый конкурс.
"Кавказский узел" также писал, что в начале сентября жители микрорайона Долгое города Светлограда потребовали вмешательства в критическую ситуацию, связанную с отсутствием общественного транспорта, соединяющего микрорайон с социально значимыми объектами.
