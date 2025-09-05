Жители Светлограда пожаловались на отсутствие транспорта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители микрорайона Долгое города Светлограда потребовали вмешательства в критическую ситуацию, связанную с отсутствием общественного транспорта, соединяющего микрорайон с социально значимыми объектами.

"Обращаются к вам жители города Светлограда, микрорайона Долгое. Просим решить вопрос с транспортом, который не ходит на протяжении двух месяцев. В нашем районе проживает много детей, которые ходят в дошкольные учреждения, много учащихся средних школ. У нас немало многодетных семей и родственников участников СВО", - говорят в видеообращении жители, опубликованном изданием "Блокнот Ставрополь".

"В нашем районе много пенсионеров, есть маломобильные люди. Людям на работу не добраться. Все срочные поездки решаются с помощью вызова такси. Мы не раз обращались в администрацию. Администрация отвечает: "Решаем ваш вопрос". Но пошел третий месяц, и сдвигов нет", - жалуется жительница микрорайона.

"Был единственный маршрут, его отменили. У нас нет транспорта, чтобы быстро добраться до жизненно важных точек - не на чем. Элементарно: в магазин, на работу, в школу. Вторая школа на ремонте - перевели в третью школу, в третью смену. Добираться не на чем: ни в школу, ни из школы. Нет рейсов. Как решить нам этот вопрос?" - возмущается еще одна жительница на видео.

"Двое детей у меня, такси с детьми не берет. Приехала машина - даже не открыл двери: "У вас двое детей, у меня нет столько кресел. Езжайте на чем хотите". "У меня ребенок занимается танцами. Я не смогла отвезти ребенка на выступление", - поделилась другая жительница.

"Наши дети не могут пойти ни на секции, ни на карусели: ходит только 14-й маршрут, три рейса: приходит заполненный, мы в нем, как селедки. Почему мы не можем съездить к родным, к друзьям на выходные? Мы, как рабы: с работы привезли, на работу отвезли. Район расположен на окраине города, до центра 5-6 километров, как минимум. Чтобы добраться до магазина или до аптеки, людям надо ехать: у нас нет ни магазинов, ни аптек. Было 1 сентября, приехал маленький автобус, мы не поместились – пришлось идти пешком в школу. Такси ехать в такую даль не хотят. Что нам делать? Ложиться помирать или перекрывать федеральную дорогу, чтобы нас услышали? Уже просто крик души", - заявили в видеообращении жительницы.

"Владимир Владимирович, помогите нам с автобусом, пожалуйста!" - кричат все собравшиеся на видео.

Комментирующие под постом видеообращения в Telegram-канале "НЕРАВНОДУШНЫЙ ГРАЖДАНИН Светлоград", который к 9 сентября набрал 971 просмотров и 11 комментариев, поддержали жителей:

"У нас вообще везде творится полный беспредел. С "Водоканалом" - беда, с благоустройством - беда, школы и сады с протянутой рукой всю дорогу, с электросетями - беда... счётчик сгорел весной, поменяют, сказали, к новому году и то не точно... в больнице - беда... вообще без комментариев.. И это 21 век, и это "цивилизация" называется", - возмутилась Ирина Чернякина.



"Не просто так ведь на местные администрации возложена обязанность по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения !!!!" - задала риторический вопрос Анастасия С.



"Обращаться с проблемами к губернатору всё равно, что к столбу", - написал пользователь Николаевич.

"Транспорт надо предоставлять, а не бананы выращивать", - сыронизировала Елена.

Также к обращению жителей микрорайона Долгое не остались равнодушными подписчики Alexey Kurochkin "ВКонтакте". Пост на канале набрал 2 тысячи просмотров и 10 комментариев:

"В выходные вообще нет транспорта, ужас", - поделилась Irina Podoprigora.

"А где автобусы районо? Возят директоров школ!" - возмутился Petr Nikolaevich.

"Троллейбусы нам нужны", - резюмировал Fedor Tkachenko.