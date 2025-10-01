×

05:37, 1 октября 2025

Бывший глава села в Кабардино-Балкарии заподозрен в служебном подлоге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело о служебном подлоге возбуждено в отношении бывшего главы села Второй Лескен, который, как считает следствие, незаконно оформил на знакомого земельный участок.

Дело в отношении бывшего главы администрации сельского поселения Второй Лескен в Кабардино-Балкарии расследуется по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, чиновник путем предоставления фиктивных документов оформил на связанное с ним лицо земельный участок, расположенный в пределах Лескенского района. Бывшему чиновнику грозит до четыре лет лишения свободы, сообщает 30 сентября "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе 2024 года исполняющий обязанности руководителя департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Нальчика и его подчиненный были заподозрены в служебном подлоге, по данным следствия, они потребовали перечислить 52 миллиона рублей связанной с ними компанией под предлогом ремонта дорог, тогда как работы не были выполнены полностью.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

