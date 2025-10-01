Бывший глава села в Кабардино-Балкарии заподозрен в служебном подлоге
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Уголовное дело о служебном подлоге возбуждено в отношении бывшего главы села Второй Лескен, который, как считает следствие, незаконно оформил на знакомого земельный участок.
Дело в отношении бывшего главы администрации сельского поселения Второй Лескен в Кабардино-Балкарии расследуется по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).
По данным следствия, чиновник путем предоставления фиктивных документов оформил на связанное с ним лицо земельный участок, расположенный в пределах Лескенского района. Бывшему чиновнику грозит до четыре лет лишения свободы, сообщает 30 сентября "Интерфакс".
Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе 2024 года исполняющий обязанности руководителя департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Нальчика и его подчиненный были заподозрены в служебном подлоге, по данным следствия, они потребовали перечислить 52 миллиона рублей связанной с ними компанией под предлогом ремонта дорог, тогда как работы не были выполнены полностью.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.