Бывший глава села в Кабардино-Балкарии заподозрен в служебном подлоге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело о служебном подлоге возбуждено в отношении бывшего главы села Второй Лескен, который, как считает следствие, незаконно оформил на знакомого земельный участок.

Дело в отношении бывшего главы администрации сельского поселения Второй Лескен в Кабардино-Балкарии расследуется по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, чиновник путем предоставления фиктивных документов оформил на связанное с ним лицо земельный участок, расположенный в пределах Лескенского района. Бывшему чиновнику грозит до четыре лет лишения свободы, сообщает 30 сентября "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе 2024 года исполняющий обязанности руководителя департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Нальчика и его подчиненный были заподозрены в служебном подлоге, по данным следствия, они потребовали перечислить 52 миллиона рублей связанной с ними компанией под предлогом ремонта дорог, тогда как работы не были выполнены полностью.