Суд признал законным удаление члена избиркома с участка в Краснодаре

Апелляционный суд посчитал правомерным удаление с участка члена избирательной комиссии во время выборов в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", Горячеключевской городской суд 19 сентября оштрафовал экс-кандидата в горсовет Татьяну Плешакову на 2 тысячи рублей по делу о неповиновении полицейским. Кандидат в депутаты горсовета Горячего Ключа Татьяна Плешакова, которую силой выдворили с избирательного участка в день голосования, была обвинена в неповиновении полиции, а ее коллега Валентина Шостак - в препятствовании деятельности избирательной комиссии.

"В краевом суде состоялась коллегия апелляционная по суду над нашим товарищем, членом участковой избирательной комиссии 2025, ТИК Западная Краснодара, Иваном Дубровиным. Подала на него в суд, требуя отстранить, та же самая комиссия, членом которой он является. Конфликт начался тогда, когда данные по явке наших наблюдателей стали разниться с данными комиссии. На просьбу показать списки, посчитать сколько там реальных подписей, комиссия ответила категорическим отказом", - написал в своем Telegram-канале бывший кандидат в губернаторы Кубани от КПРФ Александр Сафронов.

"Все началось, когда комиссия на просьбу ответила отказом: якобы наш товарищ толкнул председателя комиссии, те тут же вызвали полицию, и все дружно написали на него заявления", - добавил он.

"Судья Онухов вел процесс вежливо, но по настрою, по тому, какие вопросы задавал, было ясно, чем все закончится. Не отчаиваемся, будем подавать кассационную жалобу, дойдем до Верховного суда", - резюмирует Сафронов.

Адвокат Юрий Гудков, защищавший интересы Ивана Дубровина, написал в своем Telegram-канале, что председатель комиссии в суде подтвердил, что он действительно ограничивал Дубровина в подсчёте голосов. Но апелляционный суд решил внимание не обращать на такие "мелочи", также снял ряд его вопросов к свидетелю и отказал в приобщении видеозаписи, которая полностью опровергает версию об "избиении".

Сразу после заседания у краснодарского краевого суда Иван Дубровин сказал: "Сам цирк с применением якобы физической силы начался, когда я стоял в метре от доказательств причастности председателя к противоправным действиям, но у него началась истерика, он выкрутился тем, что я якобы его тронул, и тут же десять человек подписались, что я применял к нему физическую силу".

"Причем, кого-то не было в помещении, кто-то занимался своими делами, но все всё видели и на следующий день подали на меня в суд, чтобы отстранить от работы в избирательной комиссии. Весь иск затевался, чтобы меня убрать с участка", - добавил Дубровин.