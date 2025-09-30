×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:59, 30 сентября 2025

Суд признал законным удаление члена избиркома с участка в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд посчитал правомерным удаление с участка члена избирательной комиссии во время выборов в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", Горячеключевской городской суд 19 сентября оштрафовал экс-кандидата в горсовет Татьяну Плешакову на 2 тысячи рублей по делу о неповиновении полицейским. Кандидат в депутаты горсовета Горячего Ключа Татьяна Плешакова, которую силой выдворили с избирательного участка в день голосования, была обвинена в неповиновении полиции, а ее коллега Валентина Шостак - в препятствовании деятельности избирательной комиссии.  

"В краевом суде состоялась коллегия апелляционная по суду над нашим товарищем, членом участковой избирательной комиссии 2025, ТИК Западная Краснодара, Иваном Дубровиным. Подала на него в суд, требуя отстранить, та же самая комиссия, членом которой он является. Конфликт начался тогда, когда данные по явке наших наблюдателей стали разниться с данными комиссии. На просьбу показать списки, посчитать сколько там реальных подписей, комиссия ответила категорическим отказом", -  написал в своем Telegram-канале бывший кандидат в губернаторы Кубани от КПРФ Александр Сафронов.

"Все началось, когда комиссия на просьбу ответила отказом: якобы наш товарищ толкнул председателя комиссии, те тут же вызвали полицию, и все дружно написали на него заявления", - добавил он.

"Судья Онухов вел процесс вежливо, но по настрою, по тому, какие вопросы задавал, было ясно, чем все закончится. Не отчаиваемся, будем подавать кассационную жалобу, дойдем до Верховного суда", - резюмирует Сафронов.

Адвокат Юрий Гудков, защищавший интересы Ивана Дубровина, написал в своем Telegram-канале, что председатель комиссии в суде подтвердил, что он действительно ограничивал Дубровина в подсчёте голосов. Но апелляционный суд решил внимание не обращать на такие "мелочи", также снял  ряд его вопросов к свидетелю и отказал в приобщении видеозаписи, которая полностью опровергает версию об "избиении".

Сразу после заседания у краснодарского краевого суда Иван Дубровин сказал: "Сам цирк с применением якобы физической силы начался, когда я стоял в метре от доказательств причастности председателя к противоправным действиям, но у него началась истерика, он выкрутился тем, что я якобы его тронул, и тут же десять человек подписались, что я применял к нему физическую силу".

"Причем, кого-то не было в помещении, кто-то занимался своими делами, но все всё видели и на следующий день подали на меня в суд, чтобы отстранить от работы в избирательной комиссии. Весь иск затевался, чтобы меня убрать с участка", - добавил Дубровин.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:41, 1 октября 2025
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
00:58, 1 октября 2025
Росавиация ограничила работу аэропорта Волгограда
21:23, 30 сентября 2025
1
 Против Пугачевой подан третий иск после слов про Дудаева
18:21, 30 сентября 2025
Двое военных из Камышина убиты в военной операции
15:18, 30 сентября 2025
Оппозиционный активист Хасая задержан в Тбилиси
14:19, 30 сентября 2025
Военнослужащий из Северной Осетии убит в боевых действиях
Все события дня
Новости
Проверка автобуса, Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:18, 1 октября 2025
За неделю с 22 по 28 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Андрей Марченко. Кадр видео TikTok / marton1881
20:09, 30 сентября 2025
Суд в Краснодаре арестовал владельца сети отелей Marton
Александр Власов в зале суда. 30 сентября 2025 г. Фото: https://t.me/opskuban/1311
17:13, 30 сентября 2025
Суд в Краснодаре арестовал атамана Власова
Егор Семенов. Фото: t.me/proc_23
16:17, 30 сентября 2025
Прокуратура Кубани добилась пожизненного срока для Егора Семенова
БПЛА в небе. Сгенерируй, пожалуйста, горизонтальную картинку:
09:22, 30 сентября 2025
19 беспилотников сбиты на юге России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Андрей Марченко. Кадр видео TikTok / marton1881
30 сентября 2025, 20:09
Суд в Краснодаре арестовал владельца сети отелей Marton

Михаил Надежин. Фото: МЧС России
30 сентября 2025, 18:11
Глава МЧС в Кабардино-Балкарии задержан по делу о взятке

Егор Семенов. Фото: t.me/proc_23
30 сентября 2025, 16:17
Прокуратура Кубани добилась пожизненного срока для Егора Семенова

Следственный комитет. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
30 сентября 2025, 13:19
Четыре жителя Буйнакска арестованы по делу о подготовке теракта

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше